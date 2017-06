Les gardes communaux privilégiés

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Hier matin, lors de sa rencontre hebdomadaire avec ses proches collaborateurs, en l’occurrence le SG, le chef de cabinet, le DAL, le DRAG et l’ensemble des attachés de son cabinet, le wali a fait un «tour de table» sur les questions liées aux affaires et au développement de la wilaya.

Cette rencontre périodique s’inscrit dans la politique globale de suivi et de prise en charge des défaillances constatées, afin d’intervenir en vue de les solutionner dans les plus brefs délais. Ainsi, ont été passés à la loupe plusieurs points, comme les bureaux d’hygiène communaux et les MTH, les opérations à redynamiser en coordination avec les chefs de daïra... De même concernant le ravalement de façades dans certains chefs-lieux de communes et daïras, ainsi que dans les grands centres urbains. Sera examinée également la situation sur les logements AADL, l’éclairage public déficient dans certaines communes, les budgets communaux… Bref, c’est à un aperçu exhaustif sur la situation qui prévaut au niveau de chaque secteur de l’économie de la wilaya que le wali a eu droit. Prenant la parole chaque fois que la situation l’exigeait, M. Mouloud Chérifi a commencé par le volet logements AADL. Il a tout particulièrement insisté sur le suivi «afin de promouvoir la location-vente dans ce segment du bâtiment, et sur un compte rendu détaillé au quotidien». Par ailleurs, à propos des commissions d’attribution de logements sociaux, ces dernières devront désormais tenir compte de cette instruction qui leur fait obligation d’intégrer dans leurs listes des bénéficiaires les gardes communaux ayant postulé pour un logement. À propos de l’éclairage public, le wali a convenu d’un plan d’urgence avec la SDC, pour l’installation de postes transformateurs dans les quartiers qui en ont besoin. Enfin, le wali a souligné qu’il ne tolérera «aucun laisser-aller et obstacle pouvant entraver son action de développement». À noter que l’aide financière aux lauréats du bac, du BEM et de la 5ème a été abordée lors de cette rencontre, ainsi que d’autres sujets relevant de la scannérisation des documents administratifs, des budgets communaux, des colonies de vacances dans les wilayas de Boumerdès, de Skikda, de Mostaganem et d’Aïn Temouchent. Les autorités ont, également, fait un point de situation sur le CET de Lakhdaria, l’enlèvement et la collecte des déchets ménagers et de différentes actions de solidarité, dont le couffin Ramadhan.

Aziz Bey