Une commission ministérielle aujourd’hui à Draâ Ben Khedda

Le ministre de la Santé, Pr Hasbellaoui, était annoncé pour aujourd’hui à Tizi-Ouzou. Il devait conduire une délégation pour une visite d’inspection avant que son déplacement ne soit annulé à la dernière minute. La visite de la délégation ministérielle est toutefois maintenue.

Ce déplacement se veut, selon les premières infos recueillies hier auprès du service communication du ministère de la santé, exclusivement réservé au cas du centre anti-cancer (CAC), implanté dans la daïra de Draâ Ben Khedda qui peine à aboutir. Un sujet qui semble tenir le tout nouveau ministre à cœur, lui qui projetait d’effectuer le déplacement sur place, à peine quelques jours après son installation et en pleine période du Ramadhan. «Le ministre devait y aller pour booster le chantier et lui donner un nouveau souffle, afin de parvenir à lancer le centre, ne serait-ce que partiellement, avant la fin de l’année. Il y tient toujours et c’est pour celà que la délégation ministérielle se rendra quand même sur place, même sans le ministre qui est finalement retenu et ne peut être à tizi-Ouzou aujourd’hui comme il le souhaitait», dira une voix du ministère. A la direction de la santé de wilaya, le premier responsable régional, Dr Bouda, assure que «Le projet est à 80% de réalisation. La structure est prête, les bunkers sont en place, les contrôles spécifiques d’habilitations sont faits, il ne reste que les équipements radio, actuellement au port d’Alger. On est dans les formalités de dédouanement et si tout se passe bien, on pourra les récupérer et les acheminer vers Draâ Ben Khedda d’ici à une dizaine de jours». Voilà donc une avancée en attendant mieux. Ce mieux, Dr Bouda le projette dans le lancement de l’hôpital de jour et la mise en service du pavillon d’oncologie qui abritera la radiothérapie d’ici la fin de l’année en cours. «On a déjà acquis trois accélérateurs et le personnel médical et administratif est aussi affecté. Le personnel spécialisé a même déjà effectué la formation nécessaire. On aura, en tout, sur place, neuf techniciens en radio, une quinzaine de paramédicaux, quatre radiothérapeutes et quatre physiciens», dira Dr Bouda. Une nouveauté pour certains mais pas du tout pour d’autres, puisque le DSP évoquait déjà cette affectation de personnel l’année dernière, à pareille période, lorsqu’il projetait quasiment la même ouverture partielle pour… fin 2016. A ce moment-là, il pronostiquait la livraison du centre pour juillet 2017. Tout compte fait, ce ne sera pas le cas. C’est à peine si on renouvelle les bonnes nouvelles annoncées pour fin 2016 pour fin 2017. Ça reste, tout de même, de bonnes nouvelles pour ces cancéreux qui seront soulagés de la galère des lointains rendez-vous, quand ils arrivent à les avoir. Pour les déplacements en dehors de la wilaya et les montants déboursés pour pareils soins quand on est contraint à s’en remettre au privé, il s’agit là d’une toute autre histoire… Mais il faut attendre encore un peu et rester patient jusqu’à la fin de l’année au moins, si entre-temps de nouveaux blocages ne surgissent pas. Sait-on jamais. Pour rappel, ce centre de Draâ Ben Khedda, dont l’ordre de service avait été délivré en mai 2011, devait être livré en moins de deux ans, puisque son délai de réalisation initial était de 19 mois. Six ans après, le centre est toujours en réalisation. Rappelons aussi que l’enveloppe financière réévaluée du projet est de l’ordre de plus de 5,7 milliards de dinars et le second délai de réalisation fixé après prolongation était revu à 37 mois. Si tout avait marché comme il devait l’être, le centre serait donc opérationnel depuis au moins deux ans. Mais... Signalons enfin que la délégation minéstérielle attendue aujourd’hui aura à se déplacer bien entendu sur le site où devrait se tenir une réunion de travail. La délégation aura comme interlocuteur au niveau local le DSP, Dr Bouda et le DG du CHU, Pr Ziri. C’est ce que nous a indiqué hier le wali de Tizi-Ouzou M. Bouderbali qui nous confirmait la defection du ministre.

Djaffar Chilab.