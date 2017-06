«Inconcevable, c’est un scandale !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Les retombées économiques sur la région d’Amizour, la crainte d’un acte de vandalisme et l’absence de perspectives pour ce campus inoccupé, sont les points soulevés par le P/APC d’Amizour, Mokhtar Bouzidi. Contacté hier, il nous éclaire sur le sujet : «La non ouverture de ce campus achevé pourtant depuis deux ans, qui a couté une fortune, et qui pouvait booster le développement de la commune d’Amizour mais aussi de Barbacha, est un véritable scandale. La population de la région n’arrive pas à comprendre cet état de fait car l’attente est longue. Je tiens à rendre hommage aux travailleurs, et aux gardiens de ce campus, qui ont su éviter la dégradation de cette structure géante. Néanmoins, le vandalisme n’est pas à écarter si cela perdure. Lors de son inauguration en 2016, le ministre Hadjar l’a même qualifié de joyau. Les décideurs doivent réagir vite, et faire preuve de patriotisme. Comme je tiens aussi à rendre hommage au recteur Saidani, qui a fait beaucoup d’efforts pour solutionner le problème. Cela dit, nous sommes confiants et impatients de voir ouvrir, enfin, les portes de ce campus car il y va des retombées économiques sur notre région, comme il allégera aussi le campus de Targa-Ouzemour. Et à ce propos, je vais demander audience au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin de lui faire part des aspirations de la population de notre localité.»