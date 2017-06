«La création d’une école supérieure d’ingéniorat à Amizour est une option»

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Contacté hier, sur le sujet, le recteur de l’université de Béjaïa, le Pr. Boualem Saidani nous a avoué que : «La décision d’affectation a été prise car la structure correspond parfaitement aux besoins de la faculté des sciences exactes. Malheureusement, un petit groupe d’enseignants, aidé par quelques étudiants manipulés ont tout fait pour saborder cette affectation au campus Aboudaw. Devant cet état de fait, et pour ne pas envenimer les choses, le conseil a pris la décision de surseoir à cette affectation. À partir de la, s’il y a une structure qui désire déménager là-bas, nous sommes prêts à l’accompagner, et ce dans un cadre de concertation. Cela dit, on est en train de travailler avec la tutelle afin de trouver une issue à cette problématique. Le compromis doit être trouvé par : l’affectation d’une faculté, la recherche d’une solution consensuelle, ou-bien la création d’une école supérieure d’ingéniorat au campus d’Amizour». En outre, le recteur de l’université de Béjaïa nous a déclaré, hier, que le campus d’Amizour, toujours inoccupé, a couté la bagatelle de 1000 milliards de centimes. Etant le 4ème recteur au sein de l’université de Béjaïa. Boualem Saidani est un professeur distingué en génie des procédés, qui a passé plus de 20 ans dans un rôle de leadership essentiel à l'Université de Béjaïa. Après la soutenance de sa thèse de doctorat à l'université de Paris 7, il a rejoint l'Université de Béjaïa comme Maître Assistant en 1989. En plus de ses tâches d'enseignant-chercheur, Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui du chef de département, de directeur d’institut et de doyen de faculté. Le Pr. Saidani est auteur de plus d'une cinquantaine de publications internationales; il a présenté ses travaux dans une centaine de congrès scientifiques nationaux et internationaux, il a, à son actif un brevet d’invention déposé aux USA, et en 2010, il a remporté le Prix Scopus Elsevier pour la discipline d’électrochimie.