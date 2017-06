... 16 410 candidats attendus à Bouira...

Par DDK | Il ya 30 minutes | 73 lecture(s)

Selon le rapport annuel de la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira, pas moins de 16 410 candidats sont attendus aujourd’hui, pour passer l’examen du baccalauréat dans la wilaya, soit avec une baisse de 1 351 candidats par rapport à l’année dernière où leur nombre était estimé à 17 761.

Parmi les candidats de cette année, 5 423 sont inscrits en candidats libres et 10 987 en scolarisés, parmi lesquels 8 candidats à mobilité réduite qui bénéficieront d’un dispositif spécial lors des cinq jours de l’examen. Toujours selon la même source, 2 381 candidats passeront leur examen de langue amazighe cette année, soit un pourcentage de 21,67%. Le nombre de centres d’examen s’élève à 60 établissements scolaires : 39 lycées, 20 collèges et une seule école primaire. Pour le personnel de l’encadrement, la direction de l’éducation a mobilisé 60 chefs de centres, 179 adjoints, 60 cadres observateurs, 584 enseignants membres des secrétariats et 2 961 enseignants observateurs. Le lycée Hamza El-Alaoui sera réquisitionné comme centre de correction. A noter que le taux de réussite dans l’examen du BAC à Bouira l’année dernière était de 47,48 %. Les responsables de la DE de la wilaya tablent cette année sur une hausse significative du taux de réussite et précisent qu’un dispositif ‘’anti-triche’’ est mis en application cette année, au niveau de tous les centres d’examens.

O. K.