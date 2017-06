... Et 19 762 lycéens concernés à Béjaïa

Par DDK | Il ya 30 minutes | 70 lecture(s)

Dans la wilaya de Béjaïa, ils sont 19 762, dont 11 028 filles, candidats au Bac, session juin 2017, appelés, dès aujourd’hui, à se présenter pour le troisième examen de leur cursus scolaire.

On distinguera 5 445 candidats libres dont 2 600 filles. Les 12 624 candidats sont répartis sur 62 centres d’examen et encadrés par 5 303 encadreurs. Il est à signaler que 31 candidats sont issus des différentes écoles privées agréées au niveau de wilaya et 23 autres aux besoins spécifiques. Ces derniers seront pris en charge dans les centres d’examens où ils bénéficieront de l’assistance nécessaire en application de la réglementation en vigueur.«En matière de sécurisation de l’examen, plusieurs mesures ont été prises pour parer à toute tentative de triche et toute menace de déstabilisation de cet examen. A cet effet, chaque centre est doté d’un brouilleur de téléphone portable, de détecteurs de métaux, de caméras et d’un groupe électrogène», indique la direction de l’éducation de Béjaïa dans un communiqué, précisant que «tous les moyens aussi bien matériels qu'humains sont mobilisés pour le bon déroulement de cet examen».

F A B.