Appel à un rassemblement de soutien, après-demain, à Béjaïa

Par DDK | Il ya 30 minutes | 90 lecture(s)

Un appel à un rassemblement pour ce mardi 13 juin, sur la place Saïd Makbel, a été lancé par «des citoyens et citoyennes de Béjaïa, interpelés par les événements du Rif», lit-on sur l’appel en question.

A travers ce rassemblement, les initiateurs comptent exprimer «leur inquiétude quant à l’évolution des événements à Al Hoceima, notamment sur l’approche sécuritaire utilisée par le pouvoir marocain», et affirmer leur «soutien indéfectible aux revendications légitime des Rifains». Ils dénoncent, par ailleurs, «l’arrestation arbitraire» des animateurs du mouvement Hirak et «la campagne calomnieuse» orchestrée contre les manifestants. Les initiateurs de cette action de soutien exigent, en outre, «la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus», ainsi que «l’arrêt de la répression» et «la satisfaction des revendications des Rifains». Par ailleurs, à signaler qu’une pétition de soutien a été lancée par des intellectuels et écrivains algériens sur les réseaux sociaux.

