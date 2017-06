«C’était une fausse décision. Le retrait de confiance du CW ? Je ne savais pas !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Trois jours après l’annonce publique de son limogeage du poste de coordinateur du bureau de wilaya du RND, Tayeb Mokadem est sorti de son mutisme, hier, pour joindre sa voix à celle du secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, qui a démenti l’information.

En effet, le coordinateur du bureau de wilaya du RND a affirmé, hier, à La Dépêche de Kabylie avoir été victime «d’un complot qui ne vise pas seulement sa personne mais surtout la stabilité du parti». Il accuse «un groupuscule du RND» qui aurait orchestré cette vraie fausse fuite. Il a expliqué qu’il a eu l’information «à travers des amis et des militants qui étaient branchés sur les médias et les réseaux sociaux». Il a indiqué toutefois qu’«à ce moment-là, je n’étais pas en mesure de démentir à certains membres de la presse qui m’ont approché vu qu’on m’a parlé d’un document officiel signé par le secrétaire général du parti. J’ai réagi alors en militant discipliné en leur répondant que j’accepte toute décision qui vient de la direction du parti, sans discussions». Et d’ajouter : «Finalement c’est un faux document. Il n’a pas été signé par Ouyahia et le numéro de ce papier ne correspond pas aux numéros d’enregistrement au niveau national». «C’est un document scanné», a-t-il révélé. «Je tiens à dénoncer énergiquement ce genre de pratiques. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, c’est désormais un anniversaire, à chaque veille du conseil national, ils font ça». Le député, nouvellement élu pour un quatrième mandat, a expliqué les raisons de «cette manœuvre dont le RND a été victime», en mettant en exergue le fait que sa personne «dérange». Il évoque aussi une volonté manifeste de déstabiliser le parti dans la wilaya : «Je dérange parce que je travaille et Tizi-Ouzou est une wilaya importante pour le parti, vu que le secrétaire général est issu de cette région». Mokadem regrette, cependant, que certains puissent penser qu’il serait derrière cet acte. «Je n’ai aucun intérêt à le faire, ni aucun enjeu. Je suis coordinateur du bureau wilaya et député (…) Pourquoi le ferais-je ? Je suis au dessus de ces pratiques médiocres, je suis là pour servir la population qui m’a fait confiance, mon parti et ma patrie», tranche-t-il. Concernant le document signé par la majorité du Conseil de wilaya (soit 14 membres sur 20), datant du mois de février et à travers lequel les signataires se sont adressés à Ouyahia à qui ils faisaient part de leur retrait de confiance à son égard (au coordinateur de wilaya), ce dernier s’est dit «étonné» en rajoutant : «Ils voudraient créer un bureau bis si c’est vrai !? Je les invite à se manifester, moi je ne savais pas». Et de finir : «Le RND va bien et le reste ce n’est que de la manipulation, et ça ne nous intéresse pas. Tout se passe bien et on a entamé la préparation des locales. En quatre jours, on a sillonné douze daïras», commente-t-il, un peu comme pour dire à ses détracteurs que la caravane passe…

Kamela Haddoum.