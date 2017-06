«Aucun effet sur le bon déroulement des examens»

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

«Une fuite signifie la diffusion des sujets avant que les étudiants ne commencent l’épreuve. Ceci n’a pas eu lieu», a affirmé la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit.

La première responsable du secteur a assuré, dans ce cadre, que «les sujets ont été diffusés un quart d’heure après le début de l’épreuve et cela n’a pas eu d’effet sur le bon déroulement des examens, surtout qu’il a été strictement interdit aux élèves de rejoindre les classes après 9h00». L’examen s’est déroulé durant ce premier jour "dans des conditions très organisées et sécurisées", a assuré Mme Benghabrit, démentant catégoriquement toute fuite de sujet. Néanmoins, la ministre de tutelle a promis des poursuites judiciaires et des sanctions fermes contre ceux qui ont diffusé les sujets sur les réseaux sociaux. S’exprimant dimanche dernier lors d’une conférence de presse, tenue avant le coup d’envoi des épreuves du Bac à Souk Ahras, la ministre a indiqué que «les importantes mesures sécuritaires, ayant accompagné le baccalauréat 2017, reflètent la forte détermination de l’État à renforcer la crédibilité de cette épreuve». «Ces mesures sécuritaires traduisent la volonté publique de garantir l’égalité des chances entre les candidats», a souligné la ministre qui dira concentrer ses efforts, actuellement, sur la réussite des réformes des paliers primaire et moyen, précise-t-elle, estimant que "l’élève acquiert les compétences de base dans ces deux premiers paliers, sans lesquels on ne pourra pas parler d’un bon niveau dans le palier secondaire, ni dans l’enseignement supérieur". L’intérêt, a-t-elle dit, est actuellement porté vers "la correction des dysfonctionnements et insuffisances relevés chez les élèves des paliers primaire et moyen", observés notamment lors de l’analyse des résultats scolaires des examens. Elle estime que «la coordination des efforts de plusieurs départements ministériels, pour assurer la réussite des examens du Baccalauréat de cette année, est le fruit de la confiance placée en l’État, pour garantir le principe d’égalité des chances pour les élèves». Mme Benghabrit a exprimé son optimisme quant «aux résultats du baccalauréat 2017». Pour ce qui est du taux d’absence au premier jour du Bac, la ministre l’évalue à 11,39 % : des candidats libres pour la majorité. «11,39% de cas d'absence ont été enregistrés au premier jour des épreuves, dont 1,56% de candidats scolarisés», a affirmé la ministre qui a fait état, par ailleurs, de 69 tentatives de fraude.

L. O. CH