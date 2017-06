Rassemblement aujourd’hui à 22 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Pour apporter sa solidarité à la révolte des habitants du Rif, le Comité de solidarité avec les travailleurs de la wilaya de Béjaïa lance, dans une déclaration, un appel à la population pour une mobilisation plus large lors du rassemblement prévu aujourd’hui à 22 heures sur la place Said Mekbel à Béjaïa pour exiger, lit-on dans la déclaration, la libération des détenus politiques, l’arrêt de la répression à l’encontre du peuple du Rif en lutte, l’arrêt de la politique économique libérale et le respect de droits et des libertés.

Le Comité de solidarité avec les travailleurs de la wilaya de Béjaïa souligne, dans sa déclaration diffusée hier que «les peuples maghrébins ont une histoire et un destin commun que nul ne peut effacer. Toute cette construction millénaire nous interpelle pour la continuité du combat pour la liberté inachevée, que nos aïeux ont arrachée avec abnégation et courage. La violation des droits et des libertés régie par le système politique en place contribue davantage au processus de démantèlement des acquis politiques et sociaux des peuples et travailleurs d’Afrique du Nord (…)». La déclaration ajoute : «Toutes ces considérations nous amènent à assumer notre responsabilité historique, à prendre des positions à la hauteur des évènements pour que l’entité et l’identité amazigh du Maghreb des peuples soient le socle démocratique et l’avant-garde de l’Etat de droit»

B Mouhoub.