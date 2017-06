«Penchez-vous plutôt sur les lignes attribuées à des gens qui n’ont aucun bus»

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

«Suite à l'article paru sur le journal « la Dépêche de Kabylie » en date du10/06/2017, nous avons l'honneur de vous demander de publier la réponse suivante concernant les fausses déclarations du directeur des Transports de la wilaya de Tizi-Ouzou relatives à la gestion de la gare de Bouhinoun.

Après délocalisation de l'activité de transport routier de voyageurs de l'ancienne gare routière de Tizi-Ouzou vers la gare multimodale de Bouhinoun, l'EGRTO (Entreprise Gare Routière de Tizi-Ouzou) est autorisée à exploiter cette nouvelle gare à partir du 20 Août 2011 (Décision n°62/SP/DTW/2011 du 21/09/2011). Elle est chargée de faciliter l'exploitation de l'activité de transport routier de voyageurs et d'améliorer les commodités, tant pour les voyageurs que pour les opérateurs de transport public routier de voyageurs. Dès notre installation le 01 Juillet 2016, nous avons fait un constat des lieux et nous avons conclu que l'infrastructure de la gare de Bouhinoun présentait plusieurs anomalies à savoir : La stagnation des eaux de pluie provoquée par l'obstruction des canalisations (des coffrages métalliques sont abandonnés dans les regards) ; La gare routière de Bouhinoun s'était transformée en une importante décharge sauvage ; Déversement continu des eaux usées générées par les commerces de cette gare au niveau du sous-sol depuis de longues années. Le DTW est loin de porter un jugement hâtif et erroné sur le P-DG de cette gare en raison des efforts considérables qu'il avait consentis depuis son arrivée le 01 Juillet 2016 en commençant par évacuer plusieurs tonnes de déchets qui jonchaient la zone d'attente de la gare (voir les photos jointes en annexe) afin d'éviter la propagation de maladies. Concernant la stagnation des eaux de pluie, des opérations ont été menées avec la collaboration des travailleurs pour le nettoyage de tous les regards et avaloirs de cette gare pendant les journées du vendredi où le flux des opérateurs et de voyageurs se trouve très faible. Des opérations d'ouverture de buses bloquées par les coffrages métalliques ont été également effectuées pour faciliter l'écoulement des eaux. D'autres opérations sont prévues dans les prochains jours pour effectuer des canalisations supplémentaires au niveau des quais de Draâ El- Mizan et Azazga pour évacuer définitivement les eaux qui stagnaient en période hivernale. Concernant l'écoulement des eaux usées au niveau du sous-sol du bâtiment, nous avions dénoncé publiquement sur les ondes de la radio locale et à la télévision que cela risque de provoquer des maladies graves surtout en période estivale en raison de la concentration de gaz toxiques (H2S). En effet, après une réunion de travail au siège de I'APC de Tizi-Ouzou regroupant toutes les parties concernées (EGRTO, DTW, APC, ONA, etc.), il nous a été demandé de remettre un bon de commande à l'ONA pour effectuer des travaux de nettoyage au niveau du sous-sol de la gare de Bouhinoun. Ainsi un bon de commande avait été remis à I'ONA le lendemain, soit le 10/04/2017, mais il nous a été restitué le 27/04/2017 en nous informant de l'impossibilité d'intervenir en raison de l'évacuation de gaz toxiques H2S à forte concentration. De ce fait nous avons attiré l'attention de toutes les autorités locales (wilaya, Service de l'environnement, DTW, Service de Sécurité, etc.) sur la gravité de la situation. A ce jour, rien n'a été fait et le danger persiste surtout en cette période de chaleur. De ce fait, nous remettons vigoureusement en cause les allégations gratuites et viles du DTW de Tizi-Ouzou qui cherche à semer le trouble au niveau de cette gare et à tromper l'opinion publique sur ses objectifs malsains et inavoués. L'intéressé, encore intérimaire, recherche une nomination forcée en essayant de déverser son venin sur le gestionnaire principal de la gare qui n'a rien à se reprocher sur tous les plans et qui avait transformé en moins d'une année une entreprise en faillite en une entreprise bénéficiaire en réalisant des résultats positifs et en octroyant régulièrement à ses travailleurs des primes de rendement et d’encouragement. Cependant, les services concernés doivent plutôt se pencher sur l'octroi par la DTW de Tizi-Ouzou de lignes à des transporteurs qui ne possèdent même pas de bus et à ceux ayant un seul bus et qui possèdent plusieurs horaires, et là les choses risquent de mal tourner pour «Monsieur PROPRE».»

Le P-DG de l’EGRTO