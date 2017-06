Réunion d’urgence pour débloquer le chantier

Par DDK | Il ya 14 minutes | 8 lecture(s)

Le wali de Bouira M. Mouloud Cherifi a effectué durant l'après midi d'hier, une visite d'inspection de plusieurs projets au chef-lieu de la wilaya de Bouira. Ainsi, le premier chantier inspecté était celui du futur siège de la wilaya.

Pour rappel, cet important projet lancé en 2013, accuse actuellement un retard de plus de deux (02) ans. Avec un budget de plus 70 milliards de dinars, le taux d'avancement de ce projet n'a atteint que 60%. Selon l'entreprise en charge de ce projet, le retard accumulé s'explique par les changements opérés sur le plan initial, et en raison du non-paiement de certaines situations financières pour certains lots en retard de réalisation. L'entrepreneur demandera au wali une prolongation du délai de réalisation, et aussi une réévaluation financière. De son côté, le directeur de d'administration locale (DAL) de la wilaya, expliquera que les situations financières de l'entreprise sont réglées à hauteur de 75 %, et il ne reste que le payement des lots en retard. Le DAL affirmera par ailleurs, qu'une rallonge de 36 milliards de da est aussi nécessaire pour compléter les travaux de menuiserie, de peinture, des VRD, de la cantine, ainsi que les équipements. Une demande a été déjà introduite auprès du Ministère de l'intérieur. De son côté, le premier magistrat de la wilaya a insisté pour l'accélération des travaux de réalisation et le relogement dans les plus brefs délais des 30 familles occupants une partie du site du chantier. M. Chérifi a aussi convoqué une réunion pour demain (aujourd'hui NDLR), entre les différents intervenants sur ce chantier pour éclaircir la situation : «Je veux réceptionner ce projet avant le mois de septembre. Toutes les contraintes doivent être levées, car à ce rythme nous n’allons pas recevoir ce projet d'ici deux années!», a-t-il déclaré. Au niveau de la rue Ahmed Sghir, sur les hauteurs de la ville de Bouira, le wali a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d'un talus pour le renforcement d'un terrain accidenté. Inscrit sur budget communal avec une cagnotte de 9 millions de DA, ce projet comporte l'installation d’un talus dans un délai de 30 jours. Le wali a donné des instructions pour le respect du délai de réalisation et de l'aspect urbanistique de la ville. Au niveau du quartier La CADAT, le wali a reçu des explications sur l'étude réalisée par l'agence foncière de la wilaya pour le réaménagement d'un château d'eau ainsi que la réalisation d'un centre commercial et d'un parking sous-terrain. Un autre projet pour la réalisation d'un parking à étages a été exposé au wali, au niveau de la cité Zerrouki, où une étude de l'agence foncière de la wilaya a prévu la réalisation d'un parking de plus de 400 places, qui sera équipé de deux salles polyvalentes, d’une salle d'exposition et de plusieurs locaux commerciaux. Le budget estimatif de ce projet est évalué à hauteur de 45 Milliards de centimes. Les travaux seront lancés après le déplacement d'une ligne électrique de haute tension, selon le directeur de l'agence foncière. Selon le wali de Bouira, ce projet sera étudié la semaine prochaine lors de la prochaine réunion du comité de la ville de Bouira.

Oussama Khitouche