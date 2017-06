«Les souscripteurs de l'AADL auront tous leurs logements»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 149 lecture(s)

En vue de financer un programme de 120 000 logements de type location-vente (AADL) pour un montant de près de 329 milliards (mds) de DA, une convention cadre a été signée, jeudi, à Alger, entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL).

La convention a été signée par le Directeur général du logement au ministère, M. Kamel Nasri, le P-DG du CPA, M. Omar Boudieb, et le Directeur général de la CNL M. Ahmed Belayat. «Ce programme sera entamé juste après le Ramadhan pour une durée de 12 à 18 mois. Nous rassurons les souscripteurs de l'AADL qu'ils auront tous leurs logements et que les délais de réalisation seront respectés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République et c'est une priorité nationale», a affirmé M. Youcef Chorfa, ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, dans une déclaration à la presse. A retenir que sur les 329 mds de DA, 259 mds seront destinés à la réalisation de la partie logements alors que le reste servira à financer la réalisation des locaux commerciaux situés dans les futurs immeubles AADL. Le ministre a tenu à souligner que l'AADL et les OPGI n'enregistrent actuellement «aucune dette envers les maîtres d'œuvres pour la réalisation des logements AADL et LPL (ex-Social) à l'exception des restes à payer du mois de juin en cours qui seront à leur tour réglés incessamment du moment que leur couverture financière est disponible». Le P-DG du CPA, qui représente le chef de file des six banques publiques concernées par le financement du programme AADL et LPP, a fait savoir que ces banques ont déjà financé deux programmes AADL, remontant à 2013 et 2015 et portant respectivement 100 000 logements et 80 000 logements, pour un engagement global de 150 mds de DA. «Les besoins de financements bancaires du programme AADL sur trois ans s'élèvent à plus de 552 mds de DA, dont 239 mds à débloquer durant le deuxième semestre de l'année en cours, 236 mds pour 2018 et 78 mds pour 2019», a-t-il dit. Et d'ajouter : «Nous avons traversé une période un peu difficile dernièrement, mais grâce au nouveau Gouvernement et aux décisions du nouveau Premier ministre, nous avons pu ressouder la cohésion entre nous (les banques)». Par ailleurs, s'agissant du logement social participatif (LSP), le ministre de l'Habitat a indiqué que les autorités concernées n'ont pas abandonné ce programme, «sachant que les financements nécessaires à son parachèvement existent».

Samira Saïdj.