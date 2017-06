La mise en service partielle décalée au 30 juin

Par DDK | Il ya 51 minutes | 115 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a effectué, avant-hier, une visite d'inspection au niveau de la nouvelle gare maritime.

«M. Hattab s’est rendu sur les lieux pour vérifier l'état d'exécution des recommandations dictées lors de la réunion tenue au niveau de l'EPB la semaine dernière, et décidées en présence de deux directeurs centraux du ministère des transport», apprend-on de la cellule de communication. La même source précise que «parmi les décisions prises en commun accord, et après avoir réuni toutes les conditions nécessaires, la gare maritime sera mise en service partiellement le 30 juin 2017», expliquant que les autorités locales «souhaitent mettre à la disposition des voyageurs cette gare durant cette saison estivale pour leur assurer un meilleur accueil.» Selon la même source : «le taux d'avancement des travaux est de 87% ; la nouvelle gare maritime est alignée aux standards internationaux et réalisée sur deux sites qui seront liés par deux passerelles, elle est dotée de moyens permettant de répondre aux besoins du flux de voyageurs, elle peut contenir 500 touristes et dispose d'un espace pour 350 voitures ; «La nouvelle gare disposera d'un parking d’une capacité de 350 voitures, d'un centre commercial et d’autres locaux». La mise en service de cette nouvelle infrastructure, dans un premier temps annoncée par le P-DG de l’entreprise portuaire de Béjaïa pour demain 18 juin avant d’être décalée au 30 du même mois, va, à coup sur, améliorer les conditions d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules.

F. A. B.