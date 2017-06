Le RCD à la «Rien ne va plus, faites vos jeux !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Au RCD, tout ne semble pas marcher comme il se doit, un parti politique où la transparence et la démocratie sont en principe inaliénables et pourtant aliénées.

S. Ait Hamouda

Voilà que l’on apprend la démission, encore en nombre, de pas moins de vingt neuf membres de la section communale de Tizi-Ouzou. Ça commence à bien faire. Lorsque, cycliquement, sont enregistrées des «remises de tabliers» au vu et au su des plus hautes autorités du parti, c’est qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. De guerre lasse, des militants quittent leurs partis, non de gaieté de cœur, mais poussés par le comportement de ceux qui prennent la formation pour leur bien personnel. Ils s’en battent des principes et des convictions qui ont fait, il y a un temps, les mots d’ordre de ce parti. Qu’il ait été, hier seulement, un parti politique où le patriotisme était sincère et pas seulement une vue de l’esprit, il a donné de nombreux militants en holocauste à l’Algérie. La démocratie, la laïcité et tout le toutim, il n’en demeure pas moins que ces principes se sont dissouts comme neige au soleil, dans l’opportunisme le plus déplaisant et le plus intolérable. Cela ne veut pas dire que les militants, quel que soit leur engagement, devraient faire abstraction de leur foi et se mettre en rangs, à l’image de troufions aux ordres, et obéir au doigt et à l’œil aux chefs providentiels. Il n’est pas d’engagement sans limites pour des principes galvaudés tels une antienne dénuée de tempo. Ce qui, à priori, force le constat de la déliquescence de cette formation politique est le profil bas observé par les instances de l’association à caractère politique. Ils ne disent mot et laissent faire, laissent partir des militants comme un pis aller, comme si de rien n’était. N’est-ce pas que devant tant de gâchis, il y a lieu de s’inquiéter, d’arrêter l’hémorragie et d’en finir avec ces départs tonitruants ? Mais il s’avère que rien ne puisse gêner un parti qui n’a pas fini de reculer.

S. A. H.