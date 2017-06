La grande opération lancée !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 50 lecture(s)

À l’instar de beaucoup de familles algériennes qui choisissent le mois de Ramadhan pour accomplir le rite de circoncision de leurs enfants, hier, à Tizi-Ouzou, au niveau du CHU Nedir Mohamed, plusieurs familles se sont donné rendez-vous pour cet heureux événement.

L’ambiance à l’entrée du CHU, sortait de l’ordinaire, il y avait un mouvement de va-et-vient incessant et coloré. Des hommes, des jeunes filles, des mamans vêtues de leurs plus belles tenues traditionnelles, et embellies par leurs bijoux traditionnels ont envahi dans l’allégresse l’établissement. Les enfants, avec des grands sourires innocents pour certains, et des cris et larmes de peur pour d’autres, étaient tous en tenues de circoncisions, le burnous, la gandoura, le tarbouche et les babouches. Les youyous accompagnaient chaque pas de ces familles. En avançant plus loin, une foule nombreuse était déjà regroupée devant le service de chirurgie. La joie des mamans, dissimulée sous un air d’inquiétude, était sans doute le sentiment le plus évident qui saute aux yeux d’un observateur : «Je viens de Mekla, c’est une première pour moi, mon fils n’a que 6 mois, c’est un acte chirurgical tout de même alors je suis inquiète, il est à l’intérieur en ce moment avec son père», dira une jeune maman, les larmes aux yeux, tout en précisant que malgré la peur, «ça reste un moment de joie». Parmi la foule, une jeune dame était munie d’une liste, à l’entrée du service. C’est la chargée des affaires sociales de l’APC de Tizi-Ouzou. L’on apprend alors de cette opération d’envergure qu’il s’agissait d’une campagne de circoncision au profit des enfants nécessiteux de la commune de Tizi-Ouzou, organisée par l’APC. Ils étaient au total 111 enfants concernés à travers les différents centres hospitaliers du chef -lieu de la wilaya. Pour le CHU ils étaient hier quelques 53 enfants. L’opération n’est par ailleurs qu’à son commencement. Les responsables du service social au niveau de l’APC expliquent que «l’opération a été précédée par le dépôt de la demande formulée à l’établissement qui comme d’habitude a de suite répondu favorablement. À la réception de l’avis, un dossier administratif, et des analyses médicales de chaque enfant ont été présentés au service des admissions, vu que l’acte chirurgical de la circoncision est considéré comme une hospitalisation», explique t-elle. On a appris que les services de l’APC, prévoient une fête pour jeudi prochain, au niveau du théâtre régional Kateb Yacine, en l’honneur de ces enfants ainsi que de leurs familles et des cadeaux seront distribués aux circoncis.

L’opération par les chiffres

L’agent mis à l’entrée de la porte, et qui veille à ce que seul l’enfant accompagné de son père, ou sinon un tuteur accède à l’intérieur du bloc, ouvre la porte aux concernés à tour de rôle. Un papa sort en portant son fils dans ses bras. Le petit à l’air bien à première vue. Une vieille femme courut vers lui, bousculant la foule. Elle enveloppa le petit dans une foudha rouge : «C’est mon petit fils, il vient d’être circoncis, un moment de bonheur que Dieu m’a permis de vivre avant de rendre mon dernier souffle, c’est moi qui vais le porter», dira-t-elle, émue de voir son petit fils de 3 ans circoncis. L’opération se déroulait dans une bonne ambiance, et une organisation parfaite, et les parents étaient visiblement satisfaits : «la salle d’opération est dotée de tous les moyens, et les chirurgiens sont très sociables et disponibles», a fait remarquer un papa, à peine sorti en compagnie de son fils : «J’avais un pincement au cœur en voyant le sang de mon fils, on a beau être courageux, ce moment reste difficile», avoua-t-il. À l’autre bout, un groupe de quatre femmes assez âgées, se sont distinguées par des chants et récitals poétiques traditionnels, qui accompagnent ce genre de rites connus dans la tradition ancestrale kabyle. Des sons qui ne pouvaient visiblement laisser indifférentes ces mamans et grands-mères, qui versent de temps à autres une larme de joie. De l’autre coté, on pouvait entendre ces conseils, que des grands-mères donnaient les unes aux autres pour accélérer le processus de guérison des enfants circoncis : «il faut lui mettre de l’huile d’olive chaque matin, c’est le meilleur des médicaments», insista une de ces femmes. «On n’a plus besoin de ça Nana, maintenant ils vont lui prescrire des médicaments», lui rétorqua une jeune fille. Les jeunes mamans, pour qui l’opération d’hier était une première étaient les «plus inquiètes». Les plus expérimentées d’entre elles, étaient visiblement plus «zen», a-t-on constaté. Pas loin de là, au service chirurgie infantile, l’ambiance était la même. Sur place, c’est l’association «espoir de l’enfance» qui organise elle aussi une campagne de circoncision collective au profit des familles nécessiteuses de la wilaya, notamment de Draâ Ben Khedda, ou siège cette association. En outre, pour savoir ou en est cette campagne, qui a débuté pratiquement avec le mois du jeûne, mais qui s’est intensifiée ces derniers jours, on s’est rapproché des services de statistiques du CHU Nedir Mohamed. Sur place, on a appris des responsables que «l’opération a débuté au début de mois de Ramadhan». Pour la période qui date de 18 juin (Ndlr avant-hier) au 22 juin, l’hôpital a inscrit 600 enfants. Les demandes sont venues des associations, Croissant Rouge, et des APC. Il s’agit notamment de l’association Djek El Khir de Tizi-Ouzou, qui a inscrit 13 enfants, le Croissant Rouge d’Ait Aissa Mimoun quelques 23 enfants. L’association big heart a fait part d’une liste de 12 enfants nécessiteux, Nada : 20, l’APC de Tizi-Ouzou : 59, celle de Ouadhias : 29, l’association tagmat d’Ouacif : 14 enfants, Tarwa Elkheir de Tademaït : 26 enfants. Les filles de chahids quant à elles, vont circoncire quelques 60 enfants. L’espoir de Tizi-Ouzou : 11 enfants. El Anis d’Ouacif : 38 enfants, l’association sourire d’ange : 1, Arc en ciel : trois prise en charge. L’association Tigejdit de Béni Douala : 23 enfants. L’association les enfants orphelins Arraw nagh de Tizi-Ouzou a inscrit 44 enfants. Les services de la sûreté nationale, pour leur part, ont prévu la circoncision de 19 enfants. C’est dire que l’élan de solidarité dans la wilaya de Tizi-Ouzou est toujours de mise, malgré les difficultés que vivent les citoyens à différents niveaux. A signaler, par ailleurs, la mobilisation des services du CHU Nedir Mohamed, direction, personnel d’accueil et chirurgiens ainsi que paramédicaux pour une meilleure prise en charge possible de ces enfants, dont le nombre est bien parti pour dépasser le millième d’ici le jour de l’Aïd. La direction n’écarte, d’ailleurs, pas la possibilité de prolonger l’opération au-delà, en cas de nécessité.

Kamela Haddoum.