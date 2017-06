Le FFS s'entretient avec le P-DG de l’EPB

Par DDK | Il ya 23 minutes | 54 lecture(s)

Dans sa tentative de contribuer à trouver une solution au conflit opposant le groupe Cevital à l’entreprise portuaire de Béjaïa, et voulant «jouer» la neutralité, une délégation du FFS de la fédération de Béjaïa a rencontré, avant-hier, le P-DG de l’EPB. La délégation était composée de deux députés, à savoir Chabati Rachid (également premier secrétaire fédéral), et Abdoune Nacer, deux élus à l’APW, Boukoucha Youcef et Amara Sadek, ainsi que Hemitri Hmanou, membre du secrétariat fédéral tandis que M. Achour Djeloul, P-DG de l’EPB était assisté par ses cadres dirigeants, a-t-on appris, hier, d’un communiqué rendu public par le parti. Cette rencontre, qui a eu lieu au siège de l’EPB et qui a duré près de quatre heures, avait pour objectif «d’avoir plus d’explications sur le conflit qui oppose la direction de l'EPB à Cevital». Le FFS tient à rencontrer les deux parties impliquées dans ce conflit, avant de tirer ses conclusions et prendre position. Pour rappel, le FFS de Béjaïa avait adressé, le 29 mai dernier, une invitation aux antagonistes, en vue d’écouter la version de chacun d’eux. Lors de sa rencontre, avant-hier, avec le PD-G de l’EPB, la délégation du FFS lui a posé plusieurs questions portant notamment sur les raisons l’ayant poussé à refuser l’accostage des navires transportant des équipements du groupe Cevital. «La rencontre (…) était une occasion pour la délégation du parti de poser toutes les questions relatives à l’origine d’un conflit qui prend d’autres proportions depuis quelques semaines. Ainsi, des questions sur la nature de l'investissement de Cevital, les raisons du refus de la direction de l’EPB d’autoriser l’accostage des navires transportant des équipements de Cevital destinés à la construction d’une usine de trituration de graines oléagineuses... ont été posées par la délégation du FFS», lit-on dans le communiqué. La délégation du vieux parti de l’opposition n’a pas encore donné de détails sur les réponses du premier responsable de l’EPB, mais elle compte le faire après avoir rencontré le patron de Cevital. «Le P-DG de l’EPB a donné des réponses qui feront l’objet d’un rapport que le FFS rendra public après la réunion avec le Président-Directeur Général de Cevital, Issad Rebrab, qui se tiendra prochainement», a-t-on affirmé. À noter dans ce sillage que le P-DG de Cevital s’est rendu, le 14 juin dernier, au siège de la fédération du FFS de Béjaïa, pour remettre un courrier aux responsables de ce parti, dans lequel il a salué son initiative visant à chercher à comprendre et à résoudre le conflit qui oppose Cevital à l’EPB, et il a invité les cadres du FFS à une rencontre au niveau du complexe agroalimentaire. La date de cette rencontre n’est pas encore fixée. Le FFS tirera ses conclusions qu’il rendra publiques, promet-il, à l’issue de sa rencontre avec Issad Rebrab, le patron du premier groupe industriel en Algérie. Ce dernier avait convié, dernièrement, les parlementaires de la wilaya de Béjaïa à une réunion de travail pour leur faire part des «blocages» dont souffrent ses projets d’investissement, projetés dans la région. Une réunion que le FFS avait boycottée, tout en justifiant sa démarche par la non réponse de Cevital à son invitation du 29 mai dernier.

Boualem S.