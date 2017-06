Troisième cas de disparition en un mois

Par DDK | Il ya 24 minutes | 47 lecture(s)

Un adolescent de 17 ans est porté disparu depuis le 13 juin dernier, dans la ville de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira.

Selon ses parents, que nous avons joints hier par téléphone, leur fils, Omar Betahar, élève dans un centre de formation professionnelle de la même localité, est sorti de la demeure familiale, mardi dernier, quelques heures avant la rupture du jeûne, et n’a donné aucun signe depuis. Ces derniers redoutent une fugue, puisque l’adolescent s’est verbalement accroché avec son père ce jour-là, et il n’a pas pris son téléphone portable avec lui : «Il est sorti de la maison vers 18h après une altercation verbale avec notre père, et il n’est pas revenu depuis. Nous ne pouvons pas le joindre sur son téléphone, puisqu’il l’a laissé à la maison», précise son frère aîné, qui ajoute que la famille a immédiatement alerté les services de sécurité : «Nous l’avions longuement attendu, mais en vain. Nous avons alors aussitôt alerté les services de sécurité qui ont enclenché une opération de recherche». À noter aussi qu’une vaste campagne de recherche a été lancée simultanément dans la région de Lakhdaria. Des affiches portants la photo de l’adolescent et le numéro de téléphone de ses parents ont été placardées un peu partout et sur les réseaux sociaux : «Nous avons cherché presque partout, chez la famille et ses amis ici à Lakhdaria et à Alger mais personne ne sait où se trouve notre fils. Certains voisins nous ont attesté l’avoir vu près d’une station-service de l’autoroute avant-hier soir, nous nous sommes déplacés sur les lieux sans grand résultat», nous dira son père, qui a tenu à lancer un appel à l’aide pour retrouver son fils : «Je lance un appel à l’aide à tous ceux qui l’ont vu ou croisé ; ils doivent nous contacter ou prendre attache avec les services de sécurité», a-t-il insisté. Il s’agit de la troisième disparition enregistrée dans la wilaya de Bouira depuis le mois de mai dernier. Le premier cas est celui d’un homme de 56 ans, Laiz Mohand, qui a quitté son domicile sis dans la commune de M’Chedellah, à l’Est de la wilaya, depuis le 23 mai dernier. Le deuxième cas a été enregistré au niveau de la commune voisine d’Ath Mansour, où une jeune fille de 32 ans nommée Kerrouche Nacera demeure activement recherchée par sa famille et les services de sécurité, et ce, depuis le 18 mai dernier.

Oussama Khitouche