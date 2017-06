Un père de famille mortellement poignardé par un jeune

Par DDK | Il ya 24 minutes | 44 lecture(s)

La nuit d'avant-hier dimanche a été dramatique au village côtier de Boudouaou El Bahri. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a froidement tué, à l'arme blanche, un père de cinq enfants. Le crime a eu lieu au chef-lieu communal de cette localité, située à une dizaine de kms au Sud-ouest de Boumerdès. La victime venait de sortir de la mosquée, vers 23 h, après la prière surérogatoire (Tarawih), lorsqu'il fut surpris par le jeune malfaiteur, dont l'identité n’a pas été dévoilée. Une vive altercation eut lieu alors entre les deux personnes, et qui a tourné au drame. Le mis en cause, à peine sorti de l'adolescence, lui a asséné plusieurs coups de couteau, avant de prendre la fuite. Arrêté moins de deux heures plus tard par la police de l'ex-Alma, il sera aussitôt conduit au commissariat où il a signé un procès verbal reconnaissant le crime qu'il a perpétré. Présenté hier au procureur du tribunal de Boudouaou pour le chef d'inculpation de meurtre, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de Tidjelabine.

Salim Haddou