Interpellation de 95 individus et saisie de 3 257 comprimés de psychotropes à Alger

Les services de la sûreté nationale ont fait savoir que 95 individus ont été arrêtés et 3 257 comprimés de psychotropes ont été récupérés récemment à Alger. En consécration du plan de sécurité, pour sécuriser les citoyens et leurs biens, durant le mois de Ramadhan qui connaît un mouvement particulier dans les quartiers et ruelles de la capitale, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger «ont mené récemment des descentes et des recherches, ciblant les individus suspects impliqués dans des affaires judicaires», a indiqué le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces opérations ont permis l’interpellation de 95 individus pour divers délits, à savoir le trafic de drogue, de psychotropes et le port d’armes prohibées, ainsi que la récupération de 3 257 comprimés de psychotropes, 424 grammes de cannabis traité et une quantité d’armes blanches. Par ailleurs, les services de la sûreté nationale ont procédé à l’interpellation de 19 personnes, impliquées dans des affaires criminelles, au mois de mai dernier, et ce, au niveau national. «Les forces de police ont traité 11 affaires criminelles et ont arrêté 19 individus pour homicide volontaire et coups et blessures ayant entrainé la mort», a souligné la même source, précisant que la majorité de ces homicides ont été commis à l’arme blanche. Selon la DGSN, les investigations menées par les services de police, ont abouti à l’arrestation de 19 personnes, impliquées dans ces affaires d’homicide volontaire, et de coups et blessures ayant entrainé la mort, dont 11 auteurs principaux et huit complices. «Le progrès réalisé par les brigades de recherche, a permis la résolution de quatre affaires d’homicide volontaire, enregistrées en mai», a encore indiqué la DGSN. Les services de police à travers le territoire national, ont enregistré et solutionné sept affaires liées aux coups et blessures volontaires, et les mis en cause de ces actes ont été arrêtés et présentés devant les juridictions des secteurs compétents.

Samira Saïdj