Deux morts et quatre blessés dans un accident

Un grave accident de la circulation est survenu, hier à 1 heure du matin, sur le chemin de wilaya N°141, à hauteur de la zone industrielle de Taharacht, dans la commune et daïra d’Akbou. L’accident a fait deux morts et quatre blessés, âgés entre 16 et 19 ans, tous de sexe masculin et natifs de la région de Seddouk. D’après le communiqué de la Protection civile, le drame s’est produit lorsqu’une voiture de location, de marque Hyundai Accent, avec six personnes à bord, a dérapé percutant de plein fouet un tronc d’arbre. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile d’Akbou et de Seddouk se sont rendus sur les lieux pour évacuer les blessés et les morts à l’hôpital d’Akbou. Par ailleurs, le même document indique que la wilaya de Béjaïa a enregistré quatre décès sur ses routes depuis le début du mois sacré, et par une triste coïncidence, ces accidents mortels se sont tous produits à Laazib et à Taharacht dans la commune d’Akbou. Au total, durant ce mois de Ramadhan qui s’achève, il a été enregistré 99 accidents, qui ont engendré 156 blessés et quatre morts. À titre comparatif, par rapport à l’an dernier, il a été noté depuis le 1er janvier à ce jour, 751 accidents qui ont engendré 898 blessés et 23 morts. Pour la même période de l’année 2016, le bilan était de 809 accidents, 972 blessés et 21 morts. «La prudence est mère de sûreté», soulignent les services de la Protection civile qui n’arrêtent pas d’inciter les gens au respect du code de la route, surtout en cette période de jeûne.

B Mouhoub.