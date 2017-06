Fin de cavale pour «Fellah»

Par DDK | Il ya 1 heure | 219 lecture(s)

Six personnes ont été appréhendées avant-hier soir, lors d’une descente effectuée par les services de sécurité aux frontières territoriales entre la commune d’Aghbalou et la commune de Beni Mellikèche (wilaya de Béjaïa). C’était aux environs de 20 heures, que les éléments de la gendarmerie nationale, relevant de la compagnie de Tazmalt ont agi au lieu-dit Ain Zebda, localité située dans la commune d'Ath M’likeche, à plus de 80 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Cette sortie nocturne des éléments de la gendarmerie avait pour objectif la neutralisation d’un dangereux criminel, originaire d’Iferhounene dans la wilaya de Tizi-Ouzou, notoirement connu sous le nom de fellah et recherché pour meurtre, trafic de stupéfiants et possession d'armes illégales dont des armes d'assaut. En effet, ce dealer était dit-on en fuite depuis des mois, et il a fait des montagnes de la région son refuge, et ce en compagnie d’un groupe de malfaiteurs estimé à une dizaine de membres. Ces derniers, souligne notre source, étaient tous sous ses ordres. Les suspects ont été surpris dans une habitation située en pleine montagne par les brigades mixtes de lutte contre le banditisme d’Alger, Tizi-Ouzou et Béjaïa, appuyés par ceux de Bouira. Se voyant piégés, les malfrats ont d’emblée tiré sur les forces de l’ordre, s’en est suivit un échange de tirs nourris. Après plusieurs minutes, 5 des 6 individus ont été maitrisés, tandis que le sixième, blessé, avait réussi à s’enfuir dans les maquis boisés situés à proximité de la forêt d’Ain Zebda. Ce n’est que le lendemain que ce fugitif sera appréhendé et placé sous mandat de dépôt, après avoir reçu les soins nécessaires pour sa blessure par balle qui serait sans gravité. On apprendra qu’une des personnes appréhendées lors de ce coup de filet n’est autre que le dénommé ‘’Fellah’’. Cet individu, activement recherché depuis de nombreuses années, avec pas moins de 21 mandats d’arrêt délivrés à son encontre, n’a eu de cesse de narguer au fil du temps les services de sécurité, et était fiché comme étant un trafiquant notoire. Une quantité de drogue, des armes à feu et plusieurs munitions ont été ainsi saisis lors de cette descente nocturne.

Mustapha T. et Bachouche Idir