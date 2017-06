L’auteur du triple homicide récidive

Par DDK | Il ya 1 heure | 287 lecture(s)

Ce que craignaient les services de sécurité et les villageois d’El-Kef Ouârqouv, dans la commune de Taghzout, a finalement fini par se produire.

B. Amar, l’auteur du triple assassinat de trois des membres de sa famille dimanche dernier, est en effet revenu hier matin, vers 07h30 sur les lieux de ses premiers crimes pour en commettre un quatrième aussi atroce. Le forcené de 63 ans a tué froidement un autre membre de sa famille, à l’aide de son fusil de chasse. Il s’agit de son frère aîné B. Said, âgé de 76 ans. Ce dernier a été atteint de quatre cartouches et a rendu l’âme à proximité de son domicile. En effet et selon les témoignages des villageois que nous avons rencontrés sur place hier, le crime a eu lieu vers 07h30 sur une petite route non-loin du domicile de la victime. L’assassin, qui était embusqué dans un ravin a surpris son frère, qui s’apprêtait à quitter sa maison, et a tiré à trois reprises dans sa direction, il décèdera sur le coup. Toujours selon les témoignages des villageois, le criminel a profité de l’absence des éléments de la gendarmerie nationale durant la matinée d’hier sur les lieux pour commettre son acte : «Il était caché dans un petit ravin et il attendait son frère, qui avait l’habitude de sortir à ce moment précis pour jeter les sacs de poubelle. Le malheureux est mort sur le coup», nous dira l’un des villageois, qui ajoute que l’un des fils de la victime a essayé de riposter sur le tireur fou, sans le toucher : «Le fils de la victime, en entendant les coups de feu est sorti de la maison et à même tiré sur le criminel avec le fusil de chasse de son père, mais il n’a pas pu l’atteindre puisque le criminel a pris la fuite quelques secondes après son acte». À l’heure où nous mettons sous presse, une nouvelle opération de recherche est enclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale dans la forêt voisine, et les routes menant vers le village sont bouclées. Pour rappel, le meurtrier B. Amar, âgé de 63 ans, avait froidement assassiné dimanche dernier, trois membres de sa famille à l’aide de son fusil de chasse. Depuis, il demeure activement recherché par les services de sécurité. Pour le commandant Bouderna du groupement de la gendarmerie de Bouira, l’arrestation du forcené ne serait qu’une question d’heures, et d’immenses renforts ont été dépêchés sur les lieux pour le capturer.

Oussama Khitouche