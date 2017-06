Des rallonges financières pour achever les projets

Par DDK | Il ya 42 minutes | 75 lecture(s)

La visite du wali Mohamed Hattab, avant-hier, dans la commune d’Oued Ghir, située à la périphérie de la ville de Béjaïa, a été marquée essentiellement par l’octroi de plusieurs rallonges financières, pour relancer les projets à l’arrêt et achever ceux en souffrance.

Le premier responsable de la wilaya, qui était accompagné de directeurs de son exécutif et des élus de l’APW, a entamé sa visite à partir de Mellala, où il a inspecté le projet de réalisation d’un centre de soins, implanté sur le site de l’ancien centre datant des années 80, lequel a été entièrement démoli, car dégradé et ne répondant plus aux attentes et aux besoins de la population locale, qui a connu ces derniers temps un essor démographique important. En plus de l’infirmerie, d’autres services seront affectés à cette nouvelle structure sanitaire, notamment la médecine générale et les soins dentaires. Lancé il y a plus de trois ans, ce projet connait un retard flagrant faute de moyens financiers. Sur place, M. Hattab a annoncé l’octroi d’une rallonge financière d’un milliard de centimes pour permettre à l’entreprise en charge d’achever les travaux, dont le taux d’avancement ne dépasse pas les 70%. À noter que le financement des travaux de terrassement et les fondations a été puisé du le budget communal, alors que la DSP de Béjaïa avait financé l’étude technique du projet. L’autre chantier qui accuse un retard dans la réalisation concerne la cantine scolaire de l’école primaire de Mellala. Le wali de Béjaïa a promis d’injecter dans le projet la somme de 490 millions de centimes, pour mener les travaux de construction à terme. Dans la même localité (Mellala), le premier magistrat de la wilaya a visité le quartier Tiberakine, où vivent plus de 30 familles dans des habitations précaires, en attendant leur recasement dans des maisons décentes. Le wali de Béjaïa a promis à ces familles des logements sociaux dans un proche avenir. En effet, la commune d’Oued Ghir a bénéficié d’un programme de logements de type social, comprenant des dizaines d’unités, en cours de réalisation au chef-lieu communal. Au village voisin, Hellil, l’hôte de l’ancienne municipalité de la Réunion, a inauguré officiellement la mosquée baptisée El Tawba (repentance), en présence de la population locale et des autorités religieuses de la wilaya. En guise d’hospitalité, l’association de ce village a offert à M. Hattab un burnous berbère. C’était aussi pour lui rendre hommage pour «les efforts accomplis» depuis sa nomination à la tête de la capitale des Hammadites en vue de booster le développement local et répondre aux préoccupations et doléances des habitants de la région.

350 logements : remise des clés aux bénéficiaires avant le 15 août Au chef-lieu communal, le wali a visité, en compagnie de l’exécutif municipal, les 100 logements RHP et 350 autres logements de type social, dont les listes des bénéficiaires ont été rendues publiques il y a plus d’une année, sans que les attributaires puissent les occuper, car non encore raccordés aux réseaux divers. Sur place, le wali a instruit le directeur de l'urbanisme et de la construction à l’effet d'accélérer les travaux de viabilisation des réseaux divers, comme l'alimentation en eau potable, le raccordement au réseau de l’électricité et du gaz ainsi que l'assainissement des eaux usées, et ce, dans la perspective de la remise des clés aux bénéficiaires, afin d'habiter leurs logements avant le 15 juillet prochain pour les 100 logements RHP et le 15 août pour les 350 logements sociaux. Dans le même sillage, le chef de l’exécutif de wilaya a ordonné la mise en service de l’unité de la protection civile d’Oued Ghir, d’ici le 05 juillet prochain, coïncidant avec la fête de l’Indépendance. Il a promis d’accorder une enveloppe financière de 5 millions DA, qu’il puisera du budget de wilaya, pour achever les travaux de rénovation de cette structure, qui abritait autrefois la garde communale, avant que ce corps ne soit dissout. Pour sa part, le directeur de la protection civile de Béjaïa s’est engagé à affecter une ambulance vers cette nouvelle unité dès la semaine prochaine. Par ailleurs, au village Ibourassen, le wali de Béjaïa a inspecté le chantier de réalisation en cours d’un édifice en R+1, dont le rez-de-chaussée va abriter une antenne administrative d’était civil de l’APC, alors que le premier étage sera dédié à une bibliothèque et salle de lecture. Devant le grand retard enregistré de la livraison de cette structure, faute d’argent, le premier responsable de la wilaya a décidé de débloquer une somme de 730 millions de centimes pour terminer les travaux de réalisation de cet édifice, érigé sur une partie du jardin public d’Ibourassen. Boualem S.

