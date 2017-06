Pour l’intérêt de tous, je ne cède rien

Par DDK | Il ya 42 minutes | 40 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Que querir en dehors des bienfaits de la vie ? Pas grand-chose. Mais ce que l’on souhaite, avant et après tout, ce sont la connaissance, l’intelligence, la générosité, la magnanimité et j’en passe. Il est vrai que tout cela procède d’une prière où l’humaine condition est omniprésente. Rien ne peut fondamentalement remplacer les éléments qui servent à survivre en cas de piège tendu par le sort. Il est des destins tracés comme une planche et d’autres cabossés, accidentés et faits de hauts et de bas. Nonobstant les coups reçus, les malchances et les épreuves accumulées, il n’en demeure pas moins que les risques sont calculés au prorata de la conscience de celui qui la détient. Que cela ne nous exempt pas du devoir de servir sa patrie, sa région, son village. Sans chercher à tergiverser, ni à louvoyer avec tout ce qui nous tombe entre les mains. Il y a certainement des gens qui semblent se la ramener et mener leur monde dans des chemins sans issues, mais à force de vouloir tromper les créatures de Dieu, ils finissent par avoir raison de leurs stratagèmes et s’enfoncer jusqu’au cou dans ce qu’ils ont fourbi par eux-mêmes. L’oublieux des normes, des convenances, n’est pas vraiment ce qu’il pense être, il est égaré, perdu, dans un désert où tout n’est que mirage. Il ne sert à rien de montrer ses crocs, menaçants, mais de s’armer un tant soit peu de sagesse, de calme et de sérénité. Ainsi est le bon sens, les chemins qui mènent à bon port et le travail qui porte loin. Certes, il y a des gens qui pour faire bonne figure ne laissent jamais leurs biens à des investissements d’intérêt public. Que ce soit pour l’eau, l’électricité, le gaz ou une école, il n’est pas question qu’ils vous cèdent le moindre iota de terre. Quand bien même ils n’en ont pas besoin. Ils préfèrent l’avoir en jachère que l’accorder pour le bien de tous.

S. A. H.