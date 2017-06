Lorsque les équinoxes ne ratent pas leur rendez-vous

Par DDK | Il ya 32 minutes | 73 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Ne nous trompons pas ! Ne faisons pas prendre aux gens des vessies, aux couleurs ternes, pour les lanternes de l’indicible ! Il s’agit, de prime abord, de chercher dans nos recoins les plus secrets, l’âme des choses que nous avons oubliées, omises et réduites au strict minimum, par flemmardise. Ce que nous attendons, c’est que la bénédiction du ciel, sans avoir fait un iota de bien, nous inonde de ses lumières. Pourquoi parbleu ! Sommes-nous réduis à quémander la moindre parcelle d’illusion sans être sûr de nous tirer d’affaire. Il y a des énergumènes qui, pris du délire des hauteurs, se laissent emporter par les effluves de charognes à portée d’ailes. Quel oiseau fera l’affaire dans ce cas d’espèce, sans étonner outre mesure le commun des mortels ? Il est des signes qui ne trompent pas, ils sont, nous ne pouvons plus clairs, plus limpides, cristallines comme de l’eau de source. Mais que dire de ceux qui renchérissent à la mise, uniquement pour gêner son vis-à-vis et le mettre sur la paille. Toutefois, quand nous ne réclamons rien de plus que les vertes prairies, qui jaunissent à vue d’œil dans une terre craquelée par tant d’années de sécheresse il y’a, de mieux en mieux, des sombres rebuffades aux refus net et sans appel, jusqu’aux acceptions les plus admises par tous les temps. Regardons un peu la mercuriale de cette année, n’est-elle pas tentante ? Assurément, si. Qu’est ce qui a changé pour que cette pige soit si généreuse comparée aux années passées ? Certainement les prix du pétrole et du gaz qui ont connu une baisse substantielle. Ce qui a amené l’agriculture à montrer le bout du museau, mieux, les prix, la qualité, les normes de production «bio» et en quantité, tout cela nous satisfait amplement. Il est indubitable que les coûts des fruits et légumes, chez nous, ont gagné en valeur pour le client. De plus, les produits de la terre font meilleure figure que les énergies fossiles. Cela s’explique par les labours en temps et les moissons aussi quand les équinoxes et les solstices ne se trompent pas rendez-vous.

S. A. H.