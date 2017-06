ATH RACHED La liste des 68 bénéficiaires suscite la colère

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Plusieurs dizaines de citoyens, issus de plusieurs villages de la commune d’Ath-Rached, au Sud-est de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau, hier, en bloquant le siège de leur marie dès la première heure de la matinée. À travers cette action, ces citoyens demandeurs de logements ont réclamé l’annulation de la liste des 68 bénéficiaires de logements sociaux, rendue publique mercredi dernier par l’APC. Selon-eux, ‘’les procédures et les conditions réglementaires, pour l’attribution des logements sociaux, n’ont pas été respectées et plusieurs anomalies et irrégularités sont à soulever’’. Ils affirment aussi que ‘’plusieurs bénéficiaires de ce quota n’ouvrent pas droit à un logement social’’. «Les priorités n’ont pas été respectées dans l’attribution de ces logements, que les citoyens de notre commune attendaient depuis plus d’une année. L’ensemble des bénéficiaires ont récemment déposé leurs demandes de logement, alors que d’autres attendent depuis plus de 10 ans», s’emporte l’un des citoyens protestataires. Et d’enchaîner : «Pire encore, d’autres bénéficiaires, possédant des appartements ou des villas dans leurs villages, se sont retrouvés dans cette liste. Nous avons dans notre commune des cas sociaux, qui habitent dans des caves ou même dans des maisons anciennes qui menacent ruine, mais qui n’ont pas été inclus dans cette liste, alors qu’ils devaient être prioritaires !». Les protestataires ont sollicité l’intervention du wali de Bouira, pour installer une commission d’enquête pour mettre au clair ‘’les nombreux dépassements des autorités locales’’ dans la confection de cette liste : «Nous réclamons l’annulation de cette liste dans les plus brefs délais et l’envoi d’une commission d’enquête de wilaya», dira un autre jeune protestataire. Contacté, le maire de cette localité, M. Moussa Takhbari, a rejeté en bloc l’ensemble des accusations formulées par ces citoyens, en affirmant que la liste a été préparée ‘’dans le respect des priorités et des textes réglementaires’’. Il appellera, aussi, les mécontents à déposer des recours au niveau de la daïra : «S’ils pensent que certains noms ne devraient pas figurer dans cette liste, ils peuvent déposer des recours au niveau de la daïra, et la commission des recours va statuer sur ces cas», a-t-il ajouté. A signaler que le chef de la daïra de Bechloul, dont relève cette commune, a assuré qu’il se déplacera vers les lieux de la protestation pour discuter avec les citoyens mécontents. À noter, enfin, qu’hier dans la matinée, le siège de la mairie demeurait fermé.

À Taghzout, la mairie fermée depuis 10 jours

Les demandeurs de logement de la commune de Taghzout, à une dizaine de kilomètres au Nord de la wilaya de Bouira, ne semblent pas renoncer à leur action de protestation. En effet, ils ont maintenu, hier encore, la fermeture du siège de leur mairie. Ces derniers réclament toujours l’annulation de la liste des 150 logements sociaux, affichée dimanche 18 juin dernier. D’autres citoyens de cette localité ont préféré déposer des recours auprès de la daïra de Haïzer, dont relève cette commune. Ainsi, hier mardi, pas moins de 267 recours ont déjà été recensés par les mêmes services.

Oussama Khitouche