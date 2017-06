Des citoyens ferment la route d’El-Kseur

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Une nouvelle fois, les habitants de l'ex-village agricole Lemheli, dans la commune d’Amizour, ont fermé, hier matin, le CW21 reliant Amizour à El-Kseur pour exprimer leur ras-le-bol de la gigantesque fumée qui se dégage de la décharge communale proche de leurs habitations. La pollution a atteint des degrés alarmants et les habitants, même ceux d’autres quartiers de la ville, souffrent le calvaire suite aux émanations de gaz toxiques qui seraient à l’origine de plusieurs maladies respiratoires. Ce problème est ancien et les autorités ont du mal à le régler. Par ailleurs, il était question de ne plus procéder à la combustion des ordures au niveau de cette décharge pour éviter la montée de la fumée asphyxiante et polluante, mais selon les services de la commune, les feux s’allument seuls en ces temps de grandes chaleurs et la commune déploie à chaque fois ses moyens pour les éteindre. En tout état de cause, la fermeture de cette route en ces jours de l’Aïd a fait beaucoup de mal aux automobilistes qui se sont retrouvés contraints d’emprunter des accès secondaires que les étrangers à la région n’en connaissent nullement. La colère était grande surtout que les éléments de la gendarmerie présents sur place se sont contentés juste d’observer la scène alors que des passants tentaient de ‘’supplier’’ désespérément les manifestants qui ne voulaient pas y abdiquer. Selon un élu de l’APC d’Amizour, des éléments de la Protection civile, appuyés par des agents communaux, se sont déployés sur place pour éteindre les feux et mettre fin à cette pollution qui affecte d’ailleurs toute la région. La solution définitive est de trouver un terrain qui servira d’assiette pour délocaliser cette décharge de trop, mais pour le moment, cela s’avère difficile et ce n’est nullement la fermeture de routes qui régalera le problème.

Nadir Touati