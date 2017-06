Des villageois entravent l’accès à la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les habitants du village Mansoura, relevant de la commune d’Aït Zekki, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur APC, pour dénoncer une pénurie d’eau et exiger l’amélioration de leurs conditions de vie. Les protestataires réclament notamment la réfection de la conduite principale qui alimente leurs foyers en eau potable, la qualifiant de défectueuse, ne répondant plus aux besoins de la population. D’autres points ont également été soulevés par les villageois, dont le réseau d’assainissement lui aussi dans un état de délabrement avancé. Ils demandent par ailleurs la relance de certains projets dont les travaux sont à l’arrêt, tels ceux de la stèle et de la salle de soins. La même situation est également dénoncée par les habitants de trois villages d’Azeffoun, à une soixantaine de kilomètres au nord de la wilaya de Tizi Ouzou. Eux aussi protestent contre la pénurie d’eau : «Les robinets sont à sec depuis un mois et personne ne se soucie de notre cas», se plaignent-ils. Les villages touchés pas cette pénurie sont Issoumatène, Tazeboudjt n’Tiza et Illoul. Le même cri de détresse est lancé par les habitants du village Sikh Oumeddour dans la commune de Tizi Rached, à 7 kilomètres à l’Est de Tizi-Ouzou. Ceux-ci ont d’ailleurs bloqué la RN12 pour dénoncer la pénurie d’eau qui dure depuis un mois et attirer l’attention des responsables conce-rnés. Signalons enfin que le même problème est vécu par un grand nombre de localités et villages de la wilaya. Le problème d’eau notamment revient chaque année, surtout en cette période de chaleurs où la demande augmente.

Nadia Rahab.