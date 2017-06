Des protestataires ferment le siège de l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Pour réclamer la rénovation du réseau routier de leur commune, l’amélioration de l’alimentation en potable ainsi que la mise en service du réseau de gaz naturel, des dizaines de citoyens de la commune de Guerrouma, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, ont protesté, hier, en bloquant le siège de leur APC. Selon les protestataires, la majorité des quartiers du chef-lieu de cette commune sont dégradés et l’aménagement urbain est quasi-absent. Les rares chemins et trottoirs qui ont été aménagés ces cinq dernières années ont été tous obstrués après la réalisation du réseau de gaz naturel. «Le chef-lieu communal ressemble plutôt à un énorme champ de patate. Les riverains pataugent dans la boue l’hiver et dans la poussière durant l’été. Le passage de conduites de gaz naturel a compliqué cette situation, puisque la remise à niveau des routes et trottoirs touchés n’a pas suivie», dira l’un des citoyens protestataires. Notre interlocuteur précise aussi que le réseau du gaz naturel n’a toujours pas été mis en service, malgré la fin des travaux depuis plus de six mois. La SDC de Bouira n’a toujours pas procédé à l’installation des compteurs de gaz, nécessaires à la mise en service : «Depuis la fin des travaux, la SDC ne s’est toujours pas manifestée et nous redoutons un autre hiver dans le froid», ajoutera-t-on. Les mécontents ont aussi dénoncé les coupures récurrentes d’eau potable, particulièrement durant cette période de grandes chaleurs : «L’alimentation en eau potable est très perturbée actuellement, y avait presque une pénurie d’eau durant le mois de Ramadhan. Nous réclamons l’amélioration des prestations de ce service», ont-ils réclamé. À noter pour la fin que le maire de cette commune s’est rendu sur les lieux de la protestation pour discuter avec les contestataires. L’édile communal s’est engagé à transmettre l’ensemble des doléances au premier magistrat de la wilaya, surtout que ces projets relèvent de la gestion de la wilaya. Une promesse qui n’a visiblement pas convaincue les protestataires, puisque ces derniers ont décidé de maintenir la protestation et la fermeture de la mairie jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Oussama K.