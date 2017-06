Ighil N’ath Ameur bloque la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Des citoyens du village Ighil N’ath Ameur, relevant de la commune d’Ahnif, à l’extrême Est de la wilaya de Bouira, ont procédé durant la matinée d’hier au blocage du siège de leur APC.

Ils dénonçaient la pénurie d’eau potable qui touche leur village depuis plus d’un mois. Selon les protestataires, le nouveau réseau d’AEP n’a fonctionné qu’une seule fois, au début du mois dernier. Ils expliquent que c’est en raison de la multiplication des fuites sur ce réseau que l’alimentation est suspendue depuis plus d’un mois. «Ces fuites n’ont à ce jour pas été réparées. Nous avons passé le mois de Ramadhan sans eau et sans la moindre explication. L’eau n’a coulé qu’une seule journée de nos robinets, au début du mois de mai, et depuis plus rien. L’entreprise qui a réalisé ce projet, que nous attendions depuis les années 80, n’est toujours pas intervenue pour réparer les fuites sur le réseau et la pénurie d’eau s’est installée», se désole l’un des protestataires, qui souligne que les ressources hydriques se font de plus en plus rare, dans cette région semi-aride : «Les trois forages qui alimentaient jadis notre village ont sérieusement faibli et ne fournissent presque plus d’eau potable. Nous recourons depuis longtemps déjà à l’achat de citernes d’eau potable». En plus de la pénurie d’eau, les protestataires ont soulevé d’autres problèmes, telle la dégradation de leur cadre de vie. Ils réclament également la relance des travaux de raccordement à leur village au gaz naturel et la mise en service de l’antenne relais d’internet 4G-LTE. «Nous nous sommes déplacés à maintes reprises pour voir le maire et le chef de la daïra de M’Chedellah. Ces responsables sont au courant de nos souffrances, mais malheureusement ils ne font rien pour les alléger», dira un autre protestataire. A noter enfin que toutes nos tentatives pour joindre le maire d’Ahnif sont restées vaines. Ce dernier était absent de son bureau durant la matinée d’hier.

Oussama Khitouche.