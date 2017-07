782 foyers raccordés au gaz à Boukram

Par DDK | Il ya 34 minutes | 65 lecture(s)

à l’occasion de la célébration des fêtes de l’indépendance et de la jeunesse, le wali de Bouira Mouloud Cherifi, a effectué, hier, une visite de travail à travers plusieurs communes de la wilaya. A Djabahia, il a assisté à une cérémonie de réinhumation des ossements du chahid Boucheda Tahar, dit Si Djabah, au niveau du carré des martyrs de la ville. Si Djabah, dont le nom a été donné à la ville de Djabahia, est tombé au champ d’honneur le 31 octobre 55, au cours d’un accrochage avec l’armée coloniale française. D’après les témoignages de moudjahidine de la région, il était accompagné, ce jour-là, du commandant Azzedine, qui s’en sortira lui avec plusieurs blessures par balles. Hier, un hommage a donc été rendu à ce martyr dont le corps a été transféré de la mosquée de la ville, où il était enterré, vers le carré des martyrs où il repose désormais avec une centaine de martyrs de la révolution. Continuant sa visite, M. Chérifi s’est rendu par la suite dans la commune de Boukram, dans la daïra de Lakhdaria, où il a procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 782 foyers. Le projet en question a porté sur la réalisation de 8,5 km de conduite de transport et de 52 km de distribution. Inscrite dans le cadre de la deuxième tranche du programme de 2010-2014, l’opération a nécessité une enveloppe financière de plus de 33 milliards de centimes. Dans la commune de Lakhdaria, il a été procédé à la remise de décisions d’attribution aux bénéficiaires de 584 logements sociaux. Un peu plus tard dans la journée, la délégation s’est rendue dans la commune voisine de Kadiria où le wali a procédé au lancement des travaux du projet de réalisation de 350 logements de la formule location-vente AADL. Il y a aussi baptisé l’unité de la protection civile de la ville du nom du chahid Mehdi Ahmed. A Boulerbah, Mouloud Cherifi a assisté à la mise en service du réseau d’eau potable au profit de 2 500 habitants des villages de Boulerbah et de Ziraoua. L’on a appris sur place que ce projet a consisté en la réalisation de 25 km de conduite, de 5 stations de reprise et de deux réservoirs de 1 500 m3. Profitant de la présence du wali, des habitants de la région lui feront part des contraintes auxquelles ils font face au quotidien. Les problèmes soulevés concernent l’alimentation en eau et l’assainissement. Mouloud Chérifi leur a promis de tenir une réunion en présence des représentants des citoyens, du maire de Kadiria, du chef de daïra et des responsables de certains secteurs, afin de discuter des contraintes soulevées et tenter de trouver des solutions. La visite du wali s’est achevée dans la ville de Bouira, par la remise des clefs au profit de 228 souscripteurs de la formule LPP.

1 500 logements LPP à distribuer à l’occasion du 5 juillet

Sur place, nous apprendrons auprès du PDG de l’ENPI, Mohamed Cherif Aoun, que cette opération de distribution des logements LPP à Bouira est la première à l’échelle nationale. Selon lui, pas moins de 1 500 unités LPP seront distribuées à travers tout le pays, à l’occasion de la célébration du 5 juillet. S’agissant du quota restant des 596 logements LPP localisés à Bouira-ville, le même responsable fera savoir que sa réception est prévue pour la fin de l’année en cours.

Djamel Moulla