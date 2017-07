Agriculture, eau potable et logement au menu

Par DDK | Il ya 56 minutes | 98 lecture(s)

Dans le cadre du programme officiel de célébration du 5 Juillet, le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, a effectué, hier, une nouvelle sortie de travail et d'inspection à travers les communes de l'Est de la wilaya. Avant d'entamer sa sortie, le wali s'est rendu à l'auditorium de l'université Akli Mohand Oulhadj où s’est déroulée la cérémonie de fin de l'année universitaire. Au cours de cette cérémonie, les 23 meilleurs étudiants ont été honorés par le recteur de l'université et par le wali. Ce dernier insistera au cours de son allocution sur «l'ouverture de l'université sur le monde économique ainsi que l'implication des étudiants dans le développement de la recherche scientifique et la création des richesses au même titre que le développement local». Selon les chiffres présentés par la direction de l'université, plus de 3 000 étudiants ont obtenu cette année leur licence, 700 diplômés en Master et 184 en doctorat et magistère. Pour l'année prochaine, l'ont prévoit plus de 3 000 nouvelles inscriptions, ce qui portera le nombre global d'étudiants à 25 000 inscrits dans 21 facultés. Le cortège officiel s'est ensuite dirigé vers le siège de la direction de la Protection civile où le wali a lancé officiellement la colonne de wilaya de lutte contre les incendies. Composé de 1 200 éléments de la Protection civile et de la conservation des forêts et équipé de 60 engins divers, ce dispositif spécial interviendra en cas d'incendie sur le territoire de la wilaya de Bouira, mais aussi dans les wilayas de Setif et de M'sila. Il sera commandé par un capitaine des pompiers formé spécialement dans la lutte contre les incendies.

Lancement du chantier des 40 logements AADL à Haïzer

Au niveau de la commune de Haïzer, située à une dizaine de kilomètres au nord-est de la wilaya, le wali donnera le coup de starter pour les travaux de réalisation de 40 logements du type AADL. Inscrit dans le cadre du programme AADL-2017, le délai de réalisation de ce projet est de 26 mois avec un coût de plus de 18 milliards de centimes. Sur place, M. Chérifi insistera pour le lancement immédiat des travaux et pour la réduction des délais qu'il a jugés exagérés : «Apparemment, vous avez pris tout votre temps pour arrêter ce délai. 26 mois pour 40 logements, c'est trop ! Il faut réduire impérativement ce délai. Les souscripteurs ne peuvent plus attendre !», a-t-il insisté. Dans la commune voisine d'El Esnam, le wali a donné le coup d'envoi de la campagne moisson-battage à partir de la ferme pilote "Bouchraine". Selon les chiffres présentés par la direction des services agricoles (DSA), les prévisions de production pour cette année s'élèvent à plus d'un millions sept cent mille quintaux, dont 30% de blé dur, 30% de blé tendre, 20% d'orge et 20% d'avoine. La superficie globale exploitée dans toute la wilaya s'élève à plus de 6 800 hectares, dont 40% irrigués. Les moyens recensés sont estimés à 3 500 tracteurs, 1 800 remorques, 1000 kits d'irrigation, 266 moissonneuses-batteuses et 1 300 citernes. Les capacités de stockage disponibles sont de 978 000 quintaux, selon le DSA. Selon ce dernier, le surplus de production sera directement destiné à l'industrie locale de transformation. Poursuivant sa tournée, le wali a marqué une halte au niveau de la commune de Bechloul, où il a procédé à la baptisation de l'unité secondaire de la Protection civile du nom du chahid Habi Mohammed. La dernière étape de cette visite fut la commune d'Ahnif à l'extrême sud-est de la wilaya. Le wali y a procédé à la mise en service du réseau d'alimentation en eau potable au profit des foyers de cinq (5) villages du versant sud de cette commune. Ce projet, inscrit dans le cadre des grands transferts d'eau via le barrage Tilesdit, comporte une seconde tranche pour l'alimentation de certaines communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. A noter que des citoyens de cette commune ont saisi l’opportunité de la présence du wali pour lui exposer certaines "carences", notamment concernant le nouveau réseau d'alimentation en eau potable. Selon-eux, ce réseau couvre un nombre très insuffisant de foyers, en plus des nombreuses fuites qui perturbent l'alimentation. Le wali a tenu à rassurer les plaignants, en expliquant que le projet en question est toujours en cours et que la direction des ressources en eau a déjà recensée ces carences qui sont en voie de règlement, afin de garantir une alimentation en eau à 100 %. Le wali plaidera aussi pour plus de coordination entre les associations des villages, les autorités locales et l'entreprise en charge du projet pour la levée de certaines oppositions pénalisantes.

Oussama Khitouche