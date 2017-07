Les petits génies exposent

Par DDK | Il ya 57 minutes | 127 lecture(s)

L’ouverture officielle de la 10ème édition du Carrefour national du jeune scientifique et du jeune inventeur a eu lieu hier à Tizi-Ouzou.

La manifestation s’étalera jusqu’au 7 du mois en cours, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Elle est organisée par la ligue de wilaya des activités scientifiques et techniques de jeunes et l’association des loisirs et des échanges de jeunes Thafath, sous l’égide de ministre de la Jeunesse et des sports et du wali de Tizi-Ouzou. Plus de 150 amateurs et professionnels, dont 102 jeunes, venus de toutes les wilayas, se sont donné rendez-vous pour l’événement. Cette rencontre scientifique est encadrée par 30 membres de LWASTJ et ALEJ. Ses objectifs, selon les organisateurs, sont de : réunir les jeunes amateurs et les professionnels ; Contribuer à l’émergence de vocations scientifiques ; Offrir un cadre idéal pour l’échange d’expériences. En outre, il s’agit de la promotion de la culture scientifique chez les jeunes et susciter la création et la multiplication de clubs scientifiques dans diverses techniques. Ce sera aussi une occasion pour le grand public de s’imprégner de la culture scientifique. La rencontre sera aussi l’occasion pour les jeunes d’acquérir d’un capital de formation. Les organisateurs aspirent à encourager les énergies créatrices, favoriser le premier contact entre le jeune et la science et démystifier auprès du grand public les sciences et les techniques liées à l’environnement naturel et technologique et motiver les jeunes à les pratiquer dans leurs heures de loisir. La rencontre a comme autre objectif de mettre en relation les différents acteurs de la diffusion de la culture scientifique et technique, notamment les enseignants, les animateurs et les professionnels éducateurs. Tout au long de ces journées, plusieurs activités sont programmées. Au niveau de la Maison de la culture, plusieurs stands de démonstrations sont installés et répartis par famille d’activités. On en distingue : les sciences de la nature dont la botanique, l’aquariophilie, l’ornithologie, la géologie, la biologie, la biologie marine et l’écologie. On retrouve, aussi, les sciences technologiques : la robotique, l’électronique, l’électricité, les sites web, l’énergie solaire et l’écologie. Les sciences de l’univers sont aussi représentées par le biais de filiales : l’astronomie, la micro-fusée, l’aéromodélisme et aérospatial. D’autres stands proposent des représentations de sciences amusantes : physique et chimie amusantes et le Pot-pourri. Un autre espace est réservé pour l’invention et la création, animé par de jeunes inventeurs et créateurs. Par ailleurs, en marge de tous ces stands et ateliers, plusieurs activités de détentes seront organisées, notamment pour permettre aux participants de découvrir la wilaya. Plusieurs autres activités sont au menu, telles des conférences débats. La première a été animée, hier, sur les changements climatiques. D’autres sont prévues, notamment sur la révolution. Il y aura également des ateliers et des shows scientifiques, ainsi que des sorties d’études et de découvertes.

Kamela Haddoum.