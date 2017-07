200 demandeurs recrutés

Par DDK | Il ya 56 minutes | 96 lecture(s)

Quatre-cents (400) demandeurs d’emplois au niveau de l’agence locale de l’emploi de Tizi-Ouzou (ANEM) ont été convoqués, hier, pour un recrutement direct lors d’une journée d’information organisée au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri, a-t-on appris du directeur de l’agence, M. Goumeziane Arezki. En effet, la salle d’expositions de la maison de la culture s’est transformée, hier, en une salle d’entretien pour les centaines de jeunes inscrits à l’ANEM de Tizi-Ouzou, dans l’espoir de décrocher un job dans le cadre des différents contrats présentés par cette dernière. Ces ateliers de recrutement, expliquera le responsable, «est une nouvelle technique anglo-saxonne pratiquée en Europe». En Algérie, selon lui, «c’est la première expérience qui a été tentée hier à Tizi-Ouzou. Et l’objectif de cette initiative est de rapprocher les demandeurs d’emplois des employeurs d’une manière directe». 51 entreprises spécialisées dans le secteur des services à la personne ont été sollicitées à cet effet, et 200 postes étaient à offrir, hier, pour les postulants les plus chanceux, a-t-on appris. Les offres d’emplois sont venues, notamment, des écoles de formation privées, des crèches et autres, dans le cadre des contrats classiques et des contrats de travail aidé (CTA). Plusieurs avantages sont tirés de cette initiative, que ce soit pour les employeurs ou les demandeurs. Selon le responsable de l’agence locale de l’emploi, «les employeurs auront l’occasion de faire un maximum d’entretiens en un temps record. Du côté des demandeurs, il faut multiplier les chances de décrocher un poste d’emploi en faisant plusieurs entretiens dans la journée». Les profils de 400 demandeurs convoqués par l’agence répondent aux besoins exprimés par les entreprises. Il s’agit des sciences sociales, à savoir psychologie, orthophonie, assistante maternelle, éducatrice, cuisinière, femme de ménage. En outre et concernant les ateliers de recrutements, une conférence sur trois thèmes a été organisée. Le premier thème s’intitulait autour des missions de l’ANEM, le deuxième la nomenclature algérienne des métiers et des emplois, le troisième sur l’inscription en ligne. Par ailleurs, on a appris qu’au niveau de cette agence locale, plus de 10 000 demandes d’emplois sont en attentes. Au cours de l’année dernière, la même agence a eu à embaucher quelque 3 000 demandeurs.

K. H.