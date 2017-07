La maison de jeunes s’implique

Par DDK | Il ya 56 minutes | 105 lecture(s)

La maison de jeunes de la commune de Bounouh, dans la daïra de Boghni, au sud de Tizi-Ouzou, a concocté un programme festif, pour célébrer les Fêtes de l’indépendance et de la jeunesse. Le programme a été lancé, hier, avec une exposition retraçant le parcours et les biographies des martyrs de l’historique wilaya trois. L’après-midi a été consacré à la projection d’un film intitulé ‘’La déchirure’’. Vers la fin de la journée, l’on a assisté à la demi-finale du tournoi de football, animée par des vétérans. Pour aujourd’hui, Il est prévu une exposition photo relative aux martyrs de la région de Bounouh. Un concours de dessin, sur le même thème, est également au menu des festivités. Une conférence-débat sera aussi animée par Larbi Aissa, un moudjahid de la région. Le jour J, c’est un défilé, qui s’ébranlera de la maison de jeunes vers le monument des Chouhada, qui est prévu. Les lauréats du concours de dessin seront ensuite honorés. En fin de l’après-midi, place au foot avec la finale du tournoi dédié aux vétérans. «C’est d’abord un devoir de fêter dans la joie les Fêtes de l’indépendance et de la jeunesse. Nous voulons, aussi, à travers les conférences et les expositions, faire connaître aux générations montantes l’Histoire de notre révolution et de notre pays», notera le directeur de la maison des jeunes, Aroun Jugurtha.

H. T.