Par DDK

Un impressionnant et mémorable défilé, le premier du genre à être organisé dans la ville de Bouira depuis l’indépendance du pays, a été organisé, avant-hier en fin d’après-midi, sur le boulevard Zighout Youcef.

Organisé à l’occasion de la célébration du 5 juillet, Fête de l’indépendance, le défilé a vu la participation de pas moins de 8 000 personnes, venues des quatre coins de la wilaya et d’Algérie. Pour la circonstance, le long de l’itinéraire du défilé, du lycée Mira à la place Sayeh, a subi un grand toilettage : devantures d’immeubles, situés le long de l’artère principale, ravalées et repeintes, traçage de la chaussée refait à neuf et tout espace a été débarrassé de déchets et autres détritus. Au fait, Bouira s’est fait refaire une beauté et offrait une belle image, que d’aucuns parmi le public, venu à nombreux assister au défilé, espérait voir durer. Peu avant 18h, heure fixée pour le coup d’envoi de la manifestation, tout était fin prêt et les organisateurs s’affairaient à régler les derniers détails, pour le lancement de ces festivités. Le public, composé notamment de jeunes, commençait à affluer de partout et leur nombre ne cessait de s’accroître au fil des minutes. Des familles, venues aussi en grand nombre, ont déjà pris place sur le trottoir le long du boulevard. À signaler que l’artère a été fermée à la circulation très tôt dans la matinée et des barrières ont été installées le long de l’itinéraire, pour éviter l’accès aux automobilistes et protéger le public. Trois estrades ont été également installées à hauteur du carrefour de la wilaya, pour accueillir les invités parmi lesquels figuraient les maires des 45 communes de Bouira. Pour permettre à un grand nombre de personnes de suivre l’événement, un écran géant, pour retransmettre en direct les images, et une sono, ont été placés en face du siège de la wilaya. Pour la circonstance, le boulevard et ses alentours étaient quadrillés par des dizaines de policiers chargés de sécuriser la manifestation, alors sur les toits des bâtiments de la cité Draâ El Bordj, d’autres policiers ont pris position.

Toutes les forces vives de la nation représentées

Il était 18h lorsque la délégation des officiels, conduite par le wali, arrive sur les lieux et prend place sur l’estrade. Les abords du boulevard sont déjà noirs de monde et il faisait très chaud à ce moment-là de l’après-midi. Le coup d’envoi sera donné quelques instants après. Le wali sera invité à effectuer un lâcher de colombes et de ballons, sous un tonnerre d’applaudissements, de youyous et de crépitements de flashs de téléphones portables. Commence alors le défilé avec l’entrée en scène de la fanfare de la protection civile. La troupe fait résonner les instruments à cuivre en interprétant ‘’Min ajlika ichna ya watani’’ et d’autres célèbres chants révolutionnaires. Soudain, un parapente à moteur surgit de nulle part dans le ciel, pour survoler durant quelques minutes les lieux. Juste après, c’est les scouts qui défilèrent en brandissant l’emblème national et les portraits des six dirigeants historiques de la Révolution, puis ceux des 22. Les scouts passent et laissent place aux différents corps de la police (voie publique, PJ, BRI, CRS, police scientifique) qui ont défilé le long du boulevard sous les applaudissements et les cris du public. Aux carrés des policiers en diverses tenues, se succèdent un balai de 4/4 blindés et de motos de la sûreté nationale. Derrière les policiers, arrivèrent les soldats du feu, dont le passage a été fortement applaudi par la foule en signe de reconnaissance à leur dévouement. Des ambulances et du matériel de lutte contre les feux arrivent juste dernière les carrés des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont laissé place aux douanes algériennes à qui succédèrent les forestiers avec leurs tenues vertes. Le défilé s’est poursuivi et a vu l’entrée en lice des troupes folkloriques de la fantasia d’El Bayedh et de Djelfa. Vint ensuite le tour de la troupe Takouba de Tamanrasset. Cette dernière a ébloui le public avec la célèbre danse de l’épée. À cette troupe, se succèdent les troupes folkloriques d’Aghbalou, Ath Lakser et M’Chedallah, mettant en exergue l’habit traditionnel kabyle, la robe et le burnous en l’occurrence. Les jeunes sportifs représentant diverses communes de la wilaya de Bouira étaient aussi de la partie. En effet, ils étaient des centaines de filles et de garçons représentants diverses disciplines sportives (cyclisme, hand-ball, tennis…) à avoir défilé avant-hier. Par intermittence et pour meubler la manifestation, de la musique à forts décibels est diffusée. Etaient aussi présents à ce défilé la DTP de Bouira, avec ses chasse-neiges et poids lourds, l’ADE, la direction des ressources en eau, les services agricoles, les services de l’éducation, l’université, l’environnement, Algérie Poste, la DJS, la direction de la culture, l’agence foncière de la wilaya, l’OPGI et l’entreprise publique Nadhif. À l’occasion de ce défilé, chacun de ces organismes a mis en exergue les réalisations de son secteur respectif dans la wilaya ces dernières années. Le défilé s’est poursuivi 21h passées, pour être clôturé avec un gigantesque feu d’artifices. La foule s’est dispersée dans le calme pour laisser place aux équipes de l’organisation qui auront pour tâche de remettre en l’état les dos d’ânes, débarrasser tout le matériel acheminé sur place et surtout nettoyer les lieux. Il faut noter que malgré les légers couacs liés à l’organisation, le défilé a été une grande réussite et la protection civile, à laquelle l’on a confié l’organisation, a été à la hauteur de l’événement. Un événement qui, faut-il le dire, était mémorable et marquera longtemps les esprits.

