Les travaux des 150 logements AADL lancés

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Au cours de la visite qu’il a effectuée mardi dans la commune d’Aïn-Bessem, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Bouira, le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a lancé les travaux de réalisation de 150 logements de type AADL. Ainsi et selon la fiche technique présentée par l’entreprise réalisatrice, ce projet comporte la réalisation de 150 logements de type AADL, une dizaine de locaux commerciaux ainsi qu’une aire de jeux pour enfants. Le coût global de ce projet s’élève à 420 millions de DA et le délai de sa réalisation est fixé à 22 mois. Sur place, le wali a insisté auprès du directeur de l’AADL de Bouira pour le respect des délais de réalisation et le suivi régulier de l’avancement de travaux : «Après une longue période de prospection et de recherche de terrain pour abriter ce projet, nous avons enfin pu implanter un projet AADL à Aïn-Bessem. C’est une première étape, en espérant trouver d’autres terrains pour lancer de nouveaux chantiers AADL dans cette commune», a-t-il déclaré. Le wali s’est rendu par la suite dans la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, où il a procédé à la baptisation de deux nouvelles unités de la Protection civile. La première est une unité secondaire baptisée au nom du martyr Akouche Mohammed et la seconde un poste avancé qui portera désormais le nom du chahid Laïdi Lazazi. Ces deux nouvelles structures, fonctionnelles depuis le mois d’avril dernier, sont chargées de couvrir le territoire de quatre communes du sud de la wilaya, à savoir Sour El-Ghozlane, Ridane, El-Maâmoura et Dirah, sur un champ d’action de plus de 470 km² et une population globale estimée à plus de 63 000 âmes. Elles sont composées de 70 éléments sapeurs-pompiers, de quatre camions de lutte contre les incendies et de deux ambulances médicalisées. Selon le plan d’activité présenté par la direction de la Protection civile, ces deux nouvelles unités ont été incluses dans le plan de wilaya de lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles, et aussi dans le cadre de la colonne mobile d’été. Leur champ opérationnel pourra être élargi à travers toute la wilaya et même vers d’autres wilayas en cas de nécessité.

Oussama Khitouche