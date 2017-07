378 foyers raccordés au gaz à Aït Hallal

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou, à l’instar de tout le territoire national, a été hier au rendez-vous de la célébration du 55ème anniversaire de la Fête nationale de l’indépendance.

Les autorités locales, à leur tête le wali Mohamed Bouderbali, des élus locaux, des Moudjahidine, les veuves et enfants des Chahids et des représentants de la société civile, étaient présents au carré des martyrs de M’Douha, où une gerbe de fleurs a été déposée. S’en suivra la levée du drapeau national, puis la lecture de la Fatiha à la mémoire des martyrs. A cette occasion, les autorités locales ont rendu hommage à trois Moudjahidine : Mme Boudjamaa Fatima, Mme Tamazouzt Cherifa et M. Belkacemi Makhlouf, à qui des fauteuils roulants ont été offerts. La deuxième escale de la délégation fut la gare multimodale de Kef Naâdja, à Bouhinoun, qui fut baptisée du nom du grand Moudjahid, feu Adime Ahmed dit Afmed Arab. Toujours à Bouhinoun, le wali a procédé à la réouverture du bureau de poste local et à l’inauguration d’une antenne administrative de la mairie. Deux bonnes nouvelles pour la population qui devait jusque-là se déplacer au chef-lieu de la wilaya pour le moindre document. Un autre bureau de poste a été ouvert dans la localité de Draâ Ben Khedda. Le responsable d’Algérie Poste affirmera que 28 bureaux de poste, entre fermés et délocalisés, ont été rouverts au cours des trois dernières années. Le même responsable a parlé de cinq autres bureaux de poste encore fermés à travers la wilaya. Toujours dans le cadre des festivités du 5 juillet, 378 foyers ont été raccordés au gaz au village d’Aït Hallal, à Béni Douala. Les responsables locaux ont, par ailleurs, soulevé le problème des compteurs qui n’ont pas encore été installés. Le responsable au niveau de la SDC, M. Salah Bara, justifiera ce retard par l’intensité de l’activité de raccordement. Selon la même source, plus de 200 000 foyers sont dans la même situation. Le wali insistera sur la nécessité de régler ce problème et d’accompagner les opérations de raccordement avec les équipements nécessaires pour la mise en service et l’exploitation du gaz par les familles et pour que la joie de ces dernières soit complète. M. Bouderbali, partageant la joie des familles, dira : «Si on a lutté pendant des années pour l’indépendance, c’est justement pour arriver à des moments comme ça. Les Algériens étaient privés de tous sous l’occupation». Et d’ajouter : «Aujourd’hui, le gaz arrive jusqu’aux montagnes de la Kabylie et c’est la preuve des efforts fait par l’état». Le premier responsable de la wilaya a, par ailleurs, fait savoir que «depuis la mise en service du gaz, 36 000 foyers, l’équivalent de 400 000 habitants, ont été raccordés». Un chiffre qualifié de «record» par le wali qui a précisé que «la wilaya est à 75% de l’opération, mais l’effort continue, malgré les difficulté notamment financières, qui seront réglées dans les prochains jours». Sur un autre volet et interpellé quant à la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux annonçant la désignation d’Azeffoun comme wilaya délégué, M. Mohamed Bouderbali a affirmé à la Dépêche de Kabylie: «Pour l’instant, il n’y a rien», expliquant que «les wilayas déléguées en ce qui concerne le nord ne sont pas à l’ordre du jour pour 2017, mais pour 2018».

Kamela Haddoum.