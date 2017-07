Parade grandiose à Béjaïa

Par DDK | Il ya 9 minutes | 2 lecture(s)

Les festivités marquant le 55e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse, organisées, hier, par les autorités de la wilaya de Béjaïa, ont été grandioses. Dès la matinée, la rue de la Liberté fut prise d’assaut par des citoyens venus assister à une grande parade à laquelle des milliers de personnes, enfants et adultes, ont pris part, dont des éléments des corps constitués, des employés des différentes administrations publiques, des entreprises privées et des adhérents d’associations, toutes disciplines confondues. Les participants à ce défilé, sous les regards bienveillants des autorités locales et des nombreux citoyens massés sur les trottoirs, étaient tout sourire, même écrasés par une chaleur torride. Inaugurée depuis des années, la gare routière de Béjaïa a été baptisée, hier, du nom du Chahid Mohamed Zernouh, plus connu sous le nom de Hourani. Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a baptisé aussi l’unité principale de la Protection civile de Béjaïa du nom du défunt moudjahid Medjdoub Mohamed. Au terme des festivités, Nahale Boualem entame une marche, sous le mot d’ordre «Tariq Essalama» qui le mènera dans vingt cinq wilayas du pays. Un parcours long de 2 650 km pour sensibiliser les usagers de la route à faire preuve de prudence.

F. A. B.