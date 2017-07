Pétition pour l'annulation de la liste des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Dans une requête adressée au wali de Bouira, et dont une copie nous a été remise, des citoyens de la commune de Bechloul, à l’Est de la wilaya de Bouira, réclament l’annulation de la liste des 128 bénéficiaires des logements sociaux. Pour rappel, cette dernière a été rendue publique la semaine dernière par les autorités locales de cette commune. Une pétition signée par 138 demandeurs de logements a été incluse dans cette requête, dont les signataires dénoncent de ‘’nombreuses irrégularités’’. Ils réclament, aussi, l’ouverture d’une enquête par les services de sécurité afin de réévaluer les dossiers de chaque bénéficiaire de ce quota : «Nous, citoyens de la commune de Bechloul, et après avoir constaté les nombreuses irrégularités des textes de lois dans la récente distribution de logements, réclamons l’ouverture d’une commission d’enquête afin de mettre au clair cette situation», lit-on dans la même requête dans laquelle les signataires réclament, également, la révision de la liste d’attente que la commission d’attribution a prévue : «Nous n’avons pas l'intention de fermer le siège de la mairie ou de bloquer des routes, et ce pour éviter de pénaliser nos concitoyens. Nous réclamons uniquement que justice soit rendue. Certains citoyens, qui ouvrent le droit à un logement, n’ont même pas été inclus dans cette liste.

Le wali n’exclut pas le recours à une commission administrative

Certains habitent dans de vieilles bâtisses qui menacent ruine, d’autres se trouvent dans l’exigüité avec des familles nombreuses à l’intérieur d’appartements, alors que des célibataires ont bénéficié d’un logement et d’autres sont sur la liste d’attente. Nous réclamons, aussi, la réduction du nombre de jeunes célibataires bénéficiaires de ces logements, car leur nombre dépasse les 30 % fixés dans le décret exécutif 142/08 de 2008. D’autres bénéficiaires, qui possèdent déjà des maisons, ne sont pas éligibles et non déclarés à la commission pour prétendre être prioritaires», lit-on encore dans cette requête. Contacté, le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a déclaré être au courant de cette pétition, en affirmant que la meilleure option pour les plaignants serait le dépôt de recours auprès des services de la daïra et de la wilaya. M. Chérifi, qui n’a pas exclu la possibilité de l’ouverture d’une enquête administrative, affirmera également que des instructions seront données aux services de sécurité «pour enquêter sur d’éventuels cas de fausses déclarations».

Oussama K.