Un chantier à la peine

C’est un véritable appel que lance le directeur du logement de la wilaya de Béjaïa aux bénéficiaires d’aides entrant dans le cadre du dispositif du fonds national du logement.

L’objectif est de lancer et achever tous les programmes avant la fin de l’année en cours, pour pouvoir bénéficier d’un autre programme afin d’éviter de pénaliser les autres demandeurs. Sur près d’une cinquantaine de milliers d’aides Fonal accordées à la wilaya de Béjaïa depuis 2002, 43 337 son achevées, 591 ont été accordées sans que leurs bénéficiaires n’aient daigné retirer la première tranche pour entamer les travaux et pour lesquels l’annulation sera prononcée et le remplacement opéré très prochainement, et il y a 5 725 qui son en cours. «Justement, ce sont les bénéficiaires de ces dernières qui posent problème», soulignera Mazen Sendakli, Directeur du logement, qui nous a reçus dans son bureau. Il s’étonna que malgré les facilitations, il a été enregistré des retards qui n’auraient pas dû avoir lieu. Car ces derniers engendrent des blocages de programmes pour toute la wilaya. «Je réitère mon appel à l’ensemble de ces bénéficiaires, qui construisent timidement, pour leur demander de profiter de la saison estivale, période très propice, pour achever leurs chantiers et nous permettre, par conséquent, de prétendre à un autre programme au profit de leurs concitoyens demandeurs», insistera notre interlocuteur. Pourtant, dira-t-il, «la première tranche, ils l’ont eu sur présentation d’un simple dossier d’éligibilité mais qui n’ont fourni aucun effort pour faire le nécessaire afin de bénéficier de la deuxième et dernière tranche». Sur un ton plus menaçant, le directeur du logement pointera du doigt ces derniers, en affirmant qu’après la première mise en demeure qui leur a été envoyée, d’ailleurs il y aura une autre mise en demeure à envoyer ces jours-ci, avant de procéder à l’annulation qui interviendra avant la fin de l’année. Une fois l’aide annulée, le bénéficiaire aura à rembourser par le biais de la justice et sera classé parmi les bénéficiaires, donc ne pouvant plus prétendre à aucune autre aide ni logement. Le premier responsable du secteur du logement à Béjaïa saisira l’occasion pour lancer un appel aux APC pour leur demander de les aider, car leurs nouveaux programmes sont tributaires des anciens. Voulant apporter quelques précisions au sujet des nouvelles procédures, l’une des assistantes du directeur dira que depuis bientôt trois années, «tous les dossiers des demandeurs sont transmis par les mairies à la direction du logement. La seule condition posée par celle-ci pour leur acceptation et leur traitement le jour même est qu’ils soient portés sur les fichiers demandeurs en plus d’une enquête foncière à faire au préalable».

