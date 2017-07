La consécration d’une vision

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

L’Expert onusien Mohand Amokrane Cherifi, natif d’Azazga, vient d’être distingué par l’Organisation R20, fondée par Arnold Schwarzenegger. Cette organisation vient de lui attribuer le Prix «R20 Special visionary Award», un prix décerné pour la première fois par le R20, pour sa contribution «visionnaire» dans le cadre des Nations Unies à la préservation de l’environnement, basée sur l’approche territoriale du développement. M. Cherifi plaide dans ses travaux d’étude et de recherche sur un développement économique, de bas en haut, nécessitant une décentralisation au niveau local des responsabilités et des ressources. Cette démarche implique l’autonomie de gestion des acteurs locaux et la participation des citoyens, mieux à même de définir les priorités de développement local au contraire d’un système centralisé loin des réalités spécifiques à chaque territoire. Contacté par la Dépêche de Kabylie à l’Office des Nations Unies à Genève, M. Cherifi s’est dit «honoré» par une telle distinction qui vient consacrer des années de travaux de conception et d’application sur le terrain orientés vers le développement durable dans sa dimension économique, sociale et environnementale. Quand M. Cherifi parle de l’autonomie, la réflexion se veut au-delà de toute connotation politique. Dans ses travaux, l’expert souligne que «les potentialités et les ressources diffèrent d’un territoire à un autre, ce qui implique des programmes de développement spécifiques adaptés à chaque territoire pour garantir leur durabilité». Mohand Amokrane Cherifi a un long parcours professionnel et politique. Expert onusien reconnu, il est également membre du présidium du FFS. Il est diplômé de l’Université de Grenoble en France puis de l’Université Harvard aux états-Unis. Il a été Coordinateur de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté dans le cadre du Programme des Nations unies pour le développement(PNUD). En reconnaissance à sa contribution et son soutien remarquables au développement urbain inclusif et durable, Mohand Amokrane Cherifi a été distingué en 2014 par l'Organisation des Nations unies (ONU), pour son travail accompli au PNUD en qualité de concepteur et de coordinateur de l'Alliance depuis sa création sous l'égide du PNUD, alliance qui a permis de promouvoir et de développer la coopération internationale décentralisée. Une autre distinction lui a été décernée par l'Office pour la coopération Sud-Sud des Nations unies, lors de l'Exposition 2014 sur le développement global Sud-Sud qui a eu lieu à Washington, «en reconnaissance à sa contribution spéciale à la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, comme récompense au travail qu'il a accompli en matière de formation, de recherche et de projets.

Sandra Nizab