Les élus FFS dénoncent et accusent le maire !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique, les élus FFS écrivent : «Nous, élus et militants du FFS de Tadmaït, avons le devoir d’informer la population de la situation qui prévaut au sein de notre assemblée populaire communale qui est caractérisée par une gestion chaotique et anarchique». Dans ce document, dont nous détenons une copie, les six élus du FFS de Tadmaït font état «d’irrégularités» dans la gestion des affaires de la commune par le maire, depuis le début de son mandat en décembre 2012. «Après le scandale de l’affaire des 70 millions, qui continue à défrayer la chronique, l’exécutif vient d’être éclaboussé par une autre affaire aussi scandaleuse que la première, en attribuant des locaux commerciaux AADL à des personnes choisies sur des bases subjectives et dont le seul mérite est de rendre services à monsieur le président et sa clientèle. L’élaboration de la liste des bénéficiaires de logement LPA (ancien programme LSP) datant de 2008 s’est faite dans l’opacité totale, car les bénéficiaires ne sont en réalité que sa clientèle, ses proches et les proches des élus de la majorité. Les autres n’ont qu’à attendre le prochain mandât», lit-on dans la déclaration. Selon les rédacteurs, la répartition des 29 milliards destinés aux indemnisations dans le cadre de la réalisation de la voie ferroviaire, n’a pas été faite selon les priorités : «Encore une fois, notre maire agit dans l’opacité (...) en procédant cette fois-ci à la répartition des 29 milliards sans associer tous les membres de l’assemblée communale, les experts de la région ainsi que les représentants des associations de quartiers et de villages. (...) les projets budgétisés par le maire et son exécutif ne constituent pas réellement une priorité par rapport au retard énorme qu’accuse notre pauvre commune en matière de développement», ont-ils écrit. Les rédacteurs suggèrent que cette manne financière «soit destinée en premier lieu à la réalisation d’un marché de gros de fruits et légumes qui permettra à la municipalité de respirer financièrement (...), la prise en charge des problèmes des pénuries d’eau potable (...) par la rénovation des réseaux AEP, la rénovation du parc roulant communal, le renforcement du transport scolaire par des moyens appropriés, la réalisation d’une maison de jeunes et la réfection de la salle de cinéma afin de l’ouvrir de nouveau au public». «On se demande où est passée l’indemnisation de la maison de jeunes qu’a démolie le maire suite au passage de la voie ferroviaire ? In fine, nous saluons la mobilisation de notre courageuse et consciente population ayant empêché pacifiquement la tenue de la dernière assemblée générale (...)», ont-ils conclu.

Rachid A.