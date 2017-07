C’est la rupture entre le FFS et HMS

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Le maire FFS s’est officiellement séparé de son allié de HMS. En effet, la dépermanisation de l’un de ses alliés, composant l’éxecutif, depuis le début du mandat, à savoir Derai Smail du HMS, est désormais officiellement prononcée. Le concerné a confirmé son limogeage du poste de vice-président à travers une déclaration rendue publique en fin de semaine dernière : «Au lendemain des élections législatives, le P/APC sans préavis et contre toute attente a annulé, de façon cavalière, ma signature en qualité de vice-président et a engagé la procédure de ma dépermanisation en invoquant une confiance rompue, un rendement insuffisant et utilisation des moyens de la mairie à des fins partisanes». Le désormais ex vice-président de l’APC des Ouadhias précise plus loin : «Le P/APC a visiblement mal digéré les résultats des élections législatives qui placent la liste du HMS, dont j’étais le numéro 2, en première position avec un écart important. Le P/APC des Ouadhias voit déjà en ma personne, une menace sérieuse à sa réélection». S’agissant des causes, prononcées officiellement par le maire, de sa dépermanisation, l’élu rejettera tout en bloque : «Les prétextes et les allégations avancées sont dénuées de tout fondement. Ce n’est pas en fin de mandat et à quelques mois des élections locales qu’on découvre que son vice-président n’est pas digne de confiance et que son rendement est insuffisant. Concernant l’accusation fallacieuse d’utilisation des moyens de la mairie, comment a-t-il toléré un tel agissement contraire à la loi durant des années ?», s’interrogera-t-il, en qualifiant cette manière d’agir «d’indigne d’un élu du peuple de surcroit premier magistrat de la commune». Pour terminer, l’élu donne rendez-vous au peuple et se dit «prêt à une confrontation directe avec le P/APC pour démentir pièce par pièce toutes les accusations portées contre ma personne».

«Avec son statut, il a osé demander une aide à l’habitat rural»

Le maire des Ouadhias, Akir Youcef, que nous avons questionné à ce sujet, répondra : «L’élu en question est dans son droit de se défendre et de crier sur tous les toits qu’il a été injustement dépermanisé. Toutefois, nous détenons des preuves et toute la vérité sur ce cas précis. Nous n’avons pas l’habitude de léser les gens, surtout, lorsqu’il s’agit d’élus du peuple». Et le charge encore : «Profitant de notre confiance, cet élu a utilisé les biens et les moyens de la collectivité à des fins partisanes. Pour le savoir, il n’y a qu’à consulter le bilan de la commission sociale et le rapport établi. Des actions sociales et humanitaires sont orientées vers les adhérents et les sympathisants de ce parti. Les fausses promesses, le mensonge et le chantage sont devenus légion, ce qui a justement faussé les résultats des législatives. Ces gens sans scrupules exploitent les conditions sociales difficiles des citoyens. C’est connu, leur espace de prédilection c’est justement les couches sociales défavorisées. Quand on découvre ce genre de pratique, il n’y a plus de place à la confiance et au travail collégial. Ce même élu avec son statut a osé demander une aide à l’habitat rural, ce que nous lui avons refusé. L’élu est là pour servir et non pour se servir». Le maire ne s’arrête pas là et ajoute : «Depuis notre installation en 2012, cet élu a brillé par le nombre excessif de congés de maladie. Chose que nous avons supporté croyant qu’il était vraiment malade. Mais depuis l’entame de la campagne électorale pour les législatives, ce Monsieur n’est jamais tombé malade comme par hasard. Quand il s’agit de travailler pour son parti, la maladie disparait mais quand il faut faire son devoir envers la population et la collectivité, c’est une autre paire de manche et un autre son de cloche». À rappeler que lors des élections locales de 2012, les urnes ont donné cinq sièges pour le FFS, cinq pour les indépendants B, deux pour les indépendants A, un siège pour le HMS, un autre siège pour le RND et un autre pour le FLN. À signaler également que le maire a déjà dépermanisé deux élus en 2014 et a récupéré deux autres élus indépendants. Signalons tout de même que le HMS a laminé le FFS à Ouadhias, lors des dernières législatives, avec plus de 600 voix alors que le plus vieux parti de l’opposition n’en a eu que la moitié.

Hocine T.