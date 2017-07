Les habitants protestent devant la gendarmerie

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Face à la recrudescence du phénomène des vols dans la localité de Semmache, qui compte près de 3 000 âmes et qui relève de la commune d’El-Adjiba, 30 km l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, des citoyens sont montés au créneau. Ils ont observé, samedi dans la soirée, un sit-in devant la brigade de la Gendarmerie nationale pour crier leur ras-le-bol et dénoncer la multiplication des cambriolages, notamment depuis le début de l’année. Le dernier en date remonte à deux semaines. Le domicile d’un citoyen a été cambriolé par un groupe de voleurs. Ils y ont subtilisé une quantité de biens de valeur, des bijoux notamment, et une importante somme d’argent estimée à 300 millions de centimes. Quelques semaines auparavant, un autre citoyen du même village avait été victime d’un groupe de malfaiteurs, le même dit-on, qui lui a volé une douzaine de têtes d’ovins. Une plainte a été déposée auprès des services de la brigade de la Gendarmerie Nationale d’El-Adjiba et l’enquête suit son cours. «Ces voleurs agissent en toute impunité. La Gendarmerie Nationale doit sévir contre ces malfaiteurs qui empoisonnent la vie des habitants», nous diront des jeunes présents au sit-in qui a duré plus d’une heure. Les villageois dénoncent le fait que leur village soit ainsi «livré aux bandits et aux voleurs en l’absence de toute autorité sécuritaire. Ces énergumènes doivent être traqués et emprisonnés, ils n’ont pas de place au sein de la société», dira M. Dahmane Madani, président de l’association de l’Aarch d’Ath Aissi de Semmache. «Il est temps de mettre un terme aux agissements de ce groupe de malfaiteurs, car ce sont les mêmes individus qui sévissent dans le village, empoisonnant la vie aux habitants. Hier, des voyous sont venus devant chez moi pour me menacer», affirmera encore M. Madani. Une plainte collective, signée par l’ensemble des citoyens du village, a été déposée. De leur côté, les services de la Gendarmerie nationale d’El-Adjiba se sont engagés à rechercher et débusquer les malfaiteurs.

R. D.