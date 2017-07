Les habitants sollicitent l’intervention du wali

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Les citoyens de la localité de Souk El-Tenine affichent, à travers une correspondance adressée au wali et dont nous détenons une copie, leur désaccord avec leur P/APC concernant le projet de réalisation des locaux et des logements promotionnels au niveau du chef-lieu. Ces derniers, pour appuyer leur refus au projet, ont lancé une pétition jointe à ladite correspondance. «Nous, les représentants de la société civile de la commune de Souk El-Tenine, affichons notre discorde avec le président de l’APC et demandons des éclaircissements par rapport à sa décision unilatérale de réaliser des locaux et des logements promotionnels au niveau du chef-lieu, en remplacement des anciens locaux exploités par des commerçants de la commune», lit-on dans ledit document. Les citoyens de cette localité ont fait savoir que «l’étude du projet n’a fait objet d’aucune consultation officielle». Ils ont expliqué, en outre, que «la liste des bénéficiaires et acheteurs est clôturée sans être rendue publique et sans savoir si les commerçants bénéficiaires des locaux sont des anciens exploitants ou des nouveaux». Les habitants de cette localité dénoncent, également, la rupture du dialogue avec le P/APC et sollicitent l’intervention du premier responsable de la wilaya ainsi que des services concernés pour le bon dénouement de cette affaire. À noter que parmi les signataires de la pétition, on retrouve des élus locaux en les personnes de Bouchaal Ahcène, Zaidi Mohamed, Fetis Cherif, Hamoudi Hamid, élus FFS, M’Houwel Mohand Salah et Zaidi Hakim, des élus RND, ainsi qu’un autre élu issu de la même formation que le P/APC, à savoir le RCD, M. Karim Kadi. On retrouve, en outre, des présidents d’associations, des comités de villages ainsi que de simples citoyens.

K. H.