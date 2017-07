Les migrants et les propos inconvenants des autres…

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les propos d’Ouyahia ont été galvaudés, mal interprétés et ont aussi apporté des suppositions plus ou moins bienvenues. Racistes, xénophobes et tutti quanti, soyons sérieux comment pouvons-nous être Africains et anti-Africains ? Il n’est, indubitablement, pas normal que nous puissions aimer une chose et son contraire. Certes l’Algérie vit une crise avec les fluctuations du pétrole et les problèmes que posent le chômage, la retraite et beaucoup d’autres à notre pays, et que ce pays arrive malgré tout à s’en foutre nonobstant ce qu’il risque pour sa réticence et ses précautions, pour prendre en charge tous les malheurs du continent. Les apports incontournables de ces migrants en termes de drogues, de faux monnayeurs et de trafics de tous genres nous amènent à une extrême vigilance. A moins que l’on veuille pour notre patrie les pires malheurs. Et il est sérieux d’entrevoir pour le pays les éléments qui nous préservent tant de ces fléaux que de ces mésaventures. Toutefois, nous ne voyons pas la solution en perspective, au demeurant. La Mecque de révolutionnaires, n’a pas manqué à son devoir de recevoir les Africains, les Syriens et toutes les misères du monde, mais elle ne le peut aujourd’hui. Il faut le comprendre, un pays, qui a du mal à tenir ses promesses envers les enfants de son continent, est en droit d’être négligent, ce qui n’est pas raciste ou xénophobe, mais normalement accueillant envers et contre tout. Cependant l’Algérie, patrie des Africains, et même de ceux d’ailleurs, n’est pas fermée à tous les malheureux du monde. Qu’Ahmed Ouyahia soit dénoncé comme raciste c’est un pas que nous n’osons franchir, Il n’est pas ce qu’on pense malencontreusement de lui. Il est patriote, un Algérien qui respecte toutes les races, toutefois les efforts de son pays ne peuvent se conjuguer qu’au présent. De plus, il n’est pas donné à une patrie de rendre le mal pour le bien, ni à se départir de ses devoir quels qu’ils soient. L’Algérie est un pays accueillant envers tout le monde, mais il y a des conditions dont il faut tenir compte.

