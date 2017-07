Les travailleurs sursoient à leur grève

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Le personnel des services techniques et administratifs de l’APC d’Akbou, qui a entamé, depuis plus de quatre jours, une grève illimitée pour dénoncer le retard flagrant enregistré dans le virement des salaires et primes des ouvriers, a décidé de surseoir, hier, à son mouvement de protestation, après que des garanties ont été reçues de la part de l’administration locale, qui a promis de prendre en charge leur doléance. «Nous avons rencontré hier (dimanche, ndlr), le chef de daïra d’Akbou qui s’est engagé, dans un PV rédigé à cet effet, à régler le problème récurrent du retard dans le virement de nos mensualités et primes. Il nous a expliqué que le problème se situe au niveau du contrôleur financier, auprès duquel il va intervenir pour remédier à cette situation qui pénalise, notamment, les ouvriers aux bourses maigres», a-t-on appris de M. Medjkoun, membre de la section syndicale à l’APC d’Akbou. Parfois, ces travailleurs sont contraints d’attendre plus de quatre mois pour percevoir leur prime de rendement. Toutefois, ces protestataires promettent de revenir à la charge si l’administration ne tient pas son engagement. «Nous allons attendre un mois. Si le problème persiste, nous reprendrons le chemin de la protestation», a-t-il averti.

B. S.