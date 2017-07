Appel à manifester devant la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

L’association Béjaïa-littoral a lancé, avant-hier, un appel à manifester le 22 juillet prochain devant le siège de la wilaya, à l’effet d’exiger des autorités locales l’application des lois s’agissant de l’occupation des espaces sur les plages et les trottoirs des villes côtières.

«(…) Suite au laxisme et à la passivité de certains hauts administrateurs et autres fonctionnaires de l'Etat dans la wilaya de Béjaïa, nous, association Béjaïa-littoral, appelons à manifester samedi 22 juillet 2017 à 9h devant la wilaya, pour réclamer l'application stricte des lois de la République. Nous dénonçons la passivité de certaines directions, les mairies et corps constitués et le marasme d'un Etat démissionnaire au profit de clans mafieux qui sévissent en toute impunité sur le littoral, malgré tant de promesses non tenues(…)», lit-on dans la déclaration appel de Béjaïa-littoral. Les rédacteurs du document exigent au passage «l'éradication des parkings sauvages et illicites, ainsi que la mise hors d’état de nuire des squatteurs de plages qui, en imposant leurs implantations de parasols, tables plastiques et chaises, ne laissent aucune possibilité de jouissance aux citoyens et estivants.» Remettant sur le tapis l’épineuse problématique des constructions érigées sur la côte- Ouest de Béjaïa, l’association Béjaïa-littoral réclame «l'exécution des arrêtés de démolition (…) et la mise hors d'état de nuire des réseaux mafieux». Devant la prolifération des décharges anarchiques sur les plages et les abords de routes nationales 9 et 24, la même association plaide pour «une gestion efficiente des déchets», qualifiés de «grand fléau, porteur de maladies et d’épidémies et donnant une image néfaste de notre littoral.» Constatant que la saison rime avec la multiplication des gargotes et autres fast-foods sur les plages, Béjaïa-littoral exige des «contrôles des registres de commerces de certains fast-foods et épiceries au bord du littoral et la fermeture des cabarets et bars illicites.» Pour la sécurité des baigneurs, les rédacteurs du document revendiquent «la formalisation, in-situ, de la réglementation nautique pour l'aisance du baigneur par une délimitation par bouées signalétiques à 300 m du rivage, celle-ci rendra l'aisance et la confiance aux baigneurs et préservera leur intégrité physique des dangers que représentent les embarcations à moteur (jets-skis, zodiaques…), et la libération et l’aménagement des accès aux plages.» Tout en sollicitant les services de sécurité à intensifier leurs rondes sur les plages, Béjaïa-littoral exige «l'arrêt immédiat, par arrêtés, de tous les travaux aux abords du littoral avec un contrôle accru pendant la période estivale.»

Le wali fait le point

Le wali de Béjaïa a, selon sa chargée de communication, présidé, avant-hier, une séance de travail avec les chefs de daïras et présidents d'APC des communes côtières, élargie aux membres de la commission de sécurité, ainsi qu'au président de l'APW. «L'objectif de cette rencontre est d'évaluer l'état d'exécution des mesures prises par le wali concernant la gratuité des plages; un principe qui ne doit en aucun cas être interrompu sous aucun prétexte, a tenu à insister le wali qui a demandé aux chefs de daïras, présidents d'APC ainsi qu'aux responsables de la sécurité d'intervenir immédiatement au niveau des plages ou l'instruction n'est pas appliquée», précise la chargée de communication du wali. Elle souligne que ce dernier «leur a demandé de corriger toutes ces erreurs constatées au début de cette saison estivale et d'essayer de rattraper le coup», ajoutant qu’«une opération de nettoyage va être lancée au niveau des plages.»

Dalil S.